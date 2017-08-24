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    'Bordo bere'yi devretti

    Uğur ERGAN
    24 Ağustos 2017 - 01:05Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 01:06

    TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) yapılan atamalarla Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan alınarak Çanakkale Gelibolu’daki 2. Kolordu Komutanlığı’na getirilen Korgeneral Zekai Aksakallı dün görevi devretti.

    Korgeneral Aksakallı, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda düzenlenen törenle görevi, yerine atanan 2. Özel Kuvvet Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ercan Çorbacı’ya bıraktı. Böylece Özel Kuvvetler’de komutanlık rütbesi ‘kor’luktan ‘tuğ’luğa düşmüş oldu. Korgeneral Aksakallı’nın da bugün Çanakkale’ye giderek 2. Kolordu Komutanlığı görevini devralması bekleniyor.

    15 Temmuz darbe girişiminde şehit Astsubay Ömer Halisdemir’e FETÖ’cü general Semih Terzi’yi vurma emrini veren ve bugün başlamasının 1’inci yıldönümü olan Fırat Kalkanı Harekâtı’nda önemli görevler üstlenen Aksakallı’nın 4 yıldır görev yaptığı Özel Kuvvetler’den alınması sürpriz olarak nitelendirilmişti.

    Aksakallı’nın görev değişiminden sonra istifa edeceği ancak yakın çevresinin telkinleriyle görevde kalmayı kabul ettiği öne sürülmüştü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Aksakallı ile ilgili, “Askerlikte kırgınlık gibi bir kavram olmaz. Nerede görev verilirse asker gider görevini yapar. Zaten Zekai Aksakallı’nın Özel Kuvvetler’deki görev süresi doldu. YAŞ toplantılarında değerlendirmeler neticesi 2. Kolordu’ya atanması konusunda ilgili birimler bu teklifi getirdi” demişti.

    Etiketler: Zekai Aksakallı , YAŞ , gazetehaberleri
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