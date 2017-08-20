Bordo Berelilerde Aksakallı depremi

‘İSTİFASI CEBİNDE’

Resmi Gazete’de dün yayımlanan atamalara göre, darbe girişiminin önlenmesinde Jandarma Genel Komutanlığı karargâh binasında yaşanan kalkışmayı bastıran ve operasyonu yöneten Arif Çetin, Jandarma içinde ilk kez korgenerallikten orgeneralliğe terfi ettirilip Jandarma Genel Komutanı oldu. 15 Temmuz’un başarısızlıkla sonuçlanmasında önemli rol oynayan şehit astsubay Ömer Halisdemir’e ‘darbeci general’ Semih Terzi’yi öldürme emri veren ve Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı’nı yürüten Aksakallı’nın ise ‘pasif görev’ olarak değerlendirilen Çanakkale-Gelibolu’daki 2. Kolordu Komutanlığı’na getirilmesi dikkat çekti.

Bu atamadan sonra TSK kulislerinde çeşitli iddialar konuşulurken Aksakallı’nın istifa dilekçesini hazırladığı ve bu hafta içinde emekliliğini isteyeceği ileri sürüldü. Aksakallı ile birlikte Tunceli ve Lüleburgaz’daki piyade ve komando tugayları komutanları dahil 10 kadar generalin de istifa dilekçesi hazırladığı konuşuluyor.

KULİSLERDEKİ 3 İDDİA

Aksakallı’nın atamasıyla ilgili siyasi ve askeri kulislerde öne çıkan üç iddia şöyle:

1- Fırat Kalkanı harekâtında ön plana çıkması ve uyarılara rağmen aşırı medyatik olmasından Genelkurmay Karargâhı rahatsızlık duydu. Bu nedenleAksakallı’nın görev yerinin değiştirilmesine Karargâh karşı çıkmadı.

2- Aksakallı, 15 Temmuz gecesi Ömer Halisdemir’e verdiği emirle, Özel Kuvvetler’in FETÖ’cülerin eline geçmesini önlese de, o gece karargâhta olmamasından sivil irade rahatsızlık duydu.

3- Hükümet, görev yaşamının önemli bir kesimini Özel Kuvvetler’de geçiren ve ÖKK olarak 4 yılı geride bırakan Aksakallı’nın yerine genç bir komutanla kuvvetin gençleştirilmesini istedi.

İKNAYA ÇALIŞILIYOR

Kulislerde ayrıca Aksakallı’nın, yakın çalışma arkadaşları tarafından TSK’da kalması için ikna edilmeye çalışıldığı ve ‘şimdilik’ ayrılmayacağı da öne sürüldü. Buna göre yakın çevresi Aksakallı’ya terör örgütlerinin hedefinde olması nedeniyle TSK içinde kalmayı önerdi.

KOMUTANLIK ‘TUĞ’ SEVİYESİNE İNDİ

UZUN bir aradan sonra doğrudan Genelkurmay Başkanı’na bağlı Özel Kuvvetler Komutanlığı’na (ÖKK) yeniden tuğgeneral rütbesinde bir komutan getirildi. 2. Özel Kuvvet Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ercan Çorbacı, Özel Kuvvetler Komutanı olarak atandı. Bu atamayla ÖKK’da rütbe ‘kor’luktan ‘tuğ’luğa inmiş oldu.

KUMPAS MAĞDURUYDU

ÖKK’da kurmay albay iken Casusluk davası kumpasında tutuklanan Tuğgeneral İdris Acartürk de, Genelkurmay İstihbarat’taki Daire Başkanlığı görevinden 1. Özel Kuvvet Tugay Komutanlığı’na getirildi.

m Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Eğitim ve Doktrin (EDOK) Komutanlığı’na Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Şeref Öngay getirildi. Darbe girişiminde mağdur sıfatıyla ifade veren Korgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı oldu.

Deniz Kuvvetleri’nde, kendisinden daha az kıdeme sahip Koramiral Adnan Özbal’ın kuvvet komutanlığına getirilmesine tepki olarak istifa edip emekliliğini isteyen Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Hasan Şükrü Korlu’nun yerine Harp Filosu Komutanı Tümamiral Ahmet İskender Yıldırım, Güney Deniz Saha Komutanlığı’na da Amfibi Görev Grup Komutanı Tümamiral Aydın Şirin getirildi.

BRÜKSEL’DEN ‘BASIN’A

Brüksel TMR’de görev yapan Tuğgeneral Mustafa Erkal Kuzuoğlu, YAŞ’da emekli edilen Tuğgeneral Ertuğrulgazi Özkürkçü’nün yerine Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı oldu.

JANDARMADA İLKLER

YAŞ’ta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na atanan Koramiral Adnan Özbal terfi almayıp bu rütbeyle yeni görevine atanırken, Jandarma Genel Komutanlığı’na getirilen Arif Çetin ile onun boşalttığı Van Asayiş Kolordu Komutanlığı’na atanan Salih Karataş’ın Şura’da görüşülmeden terfi almaları ve yeni görev tanımları da dünkü Resmi Gazete’ye yansıyan ilklerden biriydi. Geçen yıl rütbe alan Arif Çetin’in korgenerallikten orgeneralliğe terfi edip Jandarma Genel Komutanı; Salih Karataş’ın da tümgenerallikten korgeneralliğe yükseltilip Van Asayiş Kolordu Komutanı olduğu Resmi Gazete’de yayımlandı.