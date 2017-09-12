Bordo Bereliler Suriye oyuncuları kimdir? Filmin konusu nedir?

İstanbul’da yatırımcının gözü bu iki bölgede
Dünyanın en büyük metropollerinden İstanbul genişledikçe yatırım yapma ve yeni bir yaşam alanı kurma niyetindeki kentlilerin gözdesi hem şehrin içinde kalan hem de birkaç sene içinde değerleneceğine...
Bordo Bereliler Suriye filmi oyuncuları ile dikkatleri üzerine topladı. Şehit olan arkadaşlarının kanını yerde bırakmayarak sınır ötesine, Suriye'ye geçiş yapan askerler, karşılarında duran terör örgütü liderini yok etmek için zorlu bir mücadele verecektir. İşte, izleyenlerin tüylerini diken diken edecek Bordo Bereliler Suriye filminin oyuncuları ve konusu hakkında detaylı bilgiler
BORDO BERELİLER SURİYE FİLMİ OYUNCULARI KİMDİR?
Cenk Ertan
1 Ocak 1970 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen Cenk Ertan, eski manken ve oyuncudur. Mankenlikten oyunculuğa geçen Cenk Ertan ilk oyunculuk deneyimini Alacakranlık adlı dizide gerçekleştirdi. Ayrıca Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı, Ajda Pekkan'ın Eğlen Güzelim ve İzel'in ise Galibi Sen şarkılarının klibinde de rol aldı.
Sedat Mert
1975 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sedat Mert, Turizm meslek lisesinden mezun olduktan sonra rehberlik yapmıştır. Rehberlik mesleğinden çok oyuncu olmak isteyen Sedat Mert; bir yapımcının kapısını çalmış ve Sanem Özçelik ile birlikte Kara Melek dizisinde rol almıştır.
46 Yok Olan, Filinta, Parmaklıklar Ardında, Rüzgarlı Sokak, Kalbim 4 Mevsim, İhanet, Dağlar Delisi, Aşkına Eşkıya, Evdeki Yabancı, Dadı gibi birçok projede yer alan oyuncu, Kanal D'nin sevilen dizisi İsimsizler'de rol almaktadır.
Arda Esen
4 Mayıs 1975 tarihinde dünyaya gelen Arda Esen, babasının asker olmasından dolayı farklı illerde büyümüştür. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde okuyan Esen, 1992 yılında Tuncay Özinel Tiyatrosu'nun sahnelediği Alma Mazlumun Ahını oyunuyla ilk kez profesyonel olarak sahneye çıkmıştır. Daha sonra birçok oyun dizi ve sinema filminde oynamıştır. Esen Yapım ve Tiyatro Esen'in kurucusudur. Özellikle Tv dizisi Mahallenin Muhtarları 'da ve Show Tv dizisi Ayşecik 'te canlandırdığı Serdar karakteriyle ekranlarda yer almıştır.
Açelya Elmas
25 Mayıs 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Açelya Elmas, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konsevatuarı Müzik Bölümü'nden mezunudur. Kendisi gibi oyuncu olan Naz Elmas'ın ablasıdır.
Feyza Çıpa
24 Mayıs 1985 İstanbul doğumlu olan Feyza Çıpa, Bahçelievler lisesi'nden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi'nde Açıköğretim İşletme bölümünü bitirmiştir. Özel bir İletişim Bilimleri Akademisinde eğitim almıştır. Çıpa, ayrıca Miss Turkey 2007 Türkiye 3. güzeli olmuştur.
BORDE BERELİLER SURİYE KONUSU
Hakkari Dağlıca'da 16 askeri şehit eden PKK'lıların yakalanması için seferberlik başlamıştır. Bölgeye getirilen bordo bereliler bu görevi tamamlamaya kararlıdır ve daha görevin başından 'dön' emri almamak için telsizlerini kapatırlar. Yüzbaşı Mehmet ve komutasındaki ekiple işbirliği yapan bordo berelilerin hedefi Suriye'de, Türk sınır güvenliğini tehdit eden bir terör örgütünü durdurmaktır. Ancak örgütün başında yer alan "Çöl İmamı" lakaplı Ebu Salim'i yok etmek bir hayli zorlu olacaktır.
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