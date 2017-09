Bordo Bereliler

Emrah Öner yazıyor

Fenerbahçe yeni sezona girmek üzereyken ilk ciddi maçına çıktı. Honved Japon kalesini saymazsak, Fenerbahçe Pazar günü süper bir kupa için geçen senenin 2 kupa sahibi Beşiktaş ile karşılaştı.

Kupa statüsüne hiç girmeyeceğim, zira iki kupayı almış bir takıma karşı sadece finale çıkabilme başarısını göstermiş bir takımın mücadelesi çok komik. Fenerbahçe Lig 2.si de değil.

Fakat 2 kupayı da Beşiktaş aldı diye, Süper Kupa'yı da haydaa deyip Beşiktaş'a vermek daha da komik. O zaman statüyü değiştirirsin, mesela dersin ki 2 kupayı alan takım aynı ise bu sene Süper Kupa oynanmayacak.

Tabi bir de geçen senenin hesabını bu senenin başına kaydırmak var.

Yeni transferler, yeni teknik direktör, sonra Fenerbahçe rövanşı aldı oluyor.

Bu en komiği…

Fenerbahçe'ye gidelim.

Uzun zamandır ilk kez huzurlu bir maça çıktım. Zira 3 yıldır ilk defa ilk 11'de Uğur Boral, Selçuk, Deniz, Ali Bilgin, Serkan Balcı, Can Arat, Yasin yoktu. Gerçi Vederson vardı ve fena da oynamadı. Oyununa, koşmasına bir lafım yok fakat ortalar ve şutlar bir felaket. Bu arada bir gerçek var, Allah her futbolcuya Sabri şansı versin. Roberto Carlos sakatlandı, Uğur Boral yine kadroda. Bakın şuraya yazıyorum, hiç bir teknik direktör ne Uğur Boral'ı, ne de Sabri'yi kesebilir. Her gelen hoca bunları oynatır, kimse kesemez, bunlar yangında ilk kurtulur.

Fenerbahçe'nin en büyük transferi kim ne derse desin, ne Santos, ne Daum.

En yıldız transfer, Roland Koch.

Dakika 1, Fenerbahçe koşmuyor, tamam.

Dakika 15, Fenerbahçe koşmuyor, pres yapmıyor, o da tamam.

Fakat dakika 90, Fenerbahçe aynı koşmuyor veya aynı pres yapmıyor.

Yani Fenerbahçe'nin en ufak değişiklik yok. En ufak disiplinden kopma yok. Her şeyi ile aynı. İkinci yarı Tello, Nihat, Bobo ölmüş, dökülüyor. Fakat Emre maçın başında neyse o. Orta sahanın baronu Baroni neyse o. Güiza neyse o.

İyi veya kötü, neyse o.

Bu arada bir kere daha gördük ki, Güiza takımın en suçsuzu. Bir cümlede özetleyim, Güiza'yı beslemezsen, senin yakında gözünü oyarlar.

Santos ve Baroni için bence hala çok erken. Fakat salak adam değiller, onu anlayabiliyorsunuz.

Ben Ernst'i beğendim. İsmail'i de beğendim. Bir de Mehmet Topuz'un Fenerbahçe'de oynama ihtimalini sevdim.

İlk yarı çok iyi maç oldu. Beşiktaş Tello ve Nobre ile, hatta Bobo ve Yusuf ile Bilica ve Önder'e çok iyi bastılar. Bazı hakem hataları var doğru, ilk dakikalarda penaltı ve kırmızı kart verilebilirdi. Bence her iki takımda da önemli hatalar var. Fakat kupayı Beşiktaş alsaydı da aynı şeyi söylerdim. Fenerbahçe, bu seneki maçları son dakikaya kadar kovalayacak. Belki ligden düşenler, dökülenler olacak, fakat Daum'lu bir Fenerbahçe kafaya oynayıp en az 2’ncilik getirecek.

Bu arada sakın Fenerbahçe iyi oynadı falan zannetmeyin.

Çok sakat işler var.

Bilica ve Önder birbirlerinden ağırlar. Oyun da kuramıyorlar. 50 metre top atıyorlar, top aynen geri geliyor. Birinin ayaklarından o topları alıp oyun kurması gerek. Bu da tam olarak Emre. Çünkü Alex'in geri gelip top alacak hali yok. Bilica çok sağlam, çok fizikli fakat çok ağır. Fenerbahçe'nin en büyük eksiği veya en tehlikeli yeri arka ikili. Ne Bilica, ne Önder hızlı hareket edebiliyorlar. Belki Türkiye Ligi'nde çok sırıtmaz ama Avrupa'daki maçlar fecaat olur. Bilica ve Önder, farkına varmadan maç biter. Nasıl olur biliyor musunuz, bir anı anlatayım hemen anlarsınız.

Bir arkadaş Kars'ta askerlik yapıyor. Ormanda gece yürüyüşüne çıkmışlar. Takım komutanına telsiz anonsu geliyor. "Aynı gölgeden Bordo Bereliler geçecek, aman kazara korkup ateş falan açmayın, bilginize" diyor. Takım komutanı Asteğmen askerlere dönüyor, "Beyler, sakın tırsmayın, birazdan Bordo Bereliler geçecek" diyor. Askerler kendi aralarında hafif panik "Aman, gözünü seveyim, ne yapacağız şimdi, bir terslik olmasa bari, sessiz olun, durun, ses çıkarmayın, yatın, şunu kaldırın, bunu indirin" derken telsizden bir anons:

"Bordo Bereliler aranızdan geçmiştir, teşekkürler."