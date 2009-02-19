Sinan Özcan yazıyor

Zemini engebeli saha top oynamayı güçleştirse de, maçın kalitesi vasatın biraz üstüne çıktı diyebiliriz.

İlk yarının başında ve ikinci yarının hemen hemen tamamında oyunda üstün olan Bordeaux idi.

Kısa ve çabuk paslar... Dikine oynanan bir oyun… 1.85’in üstünde 6-7 oyuncusu ile mükemmel hava hakimiyeti... Gourcuff gibi futbol zekası üst düzey bir oyun kurucu... Bunlar Bordeaux’nun sahip olduklarıydı.

Ne var ki bunlar galibiyet için yetmedi Fransız ekibine…

Zira Galatasaray bu maçı cidden istiyordu. Özellikle ikili mücadelelerde beklentimin çok üstünde bir mücadele gösterdiler. Bu noktada Mehmet Topal, Ayhan, Barış ve Arda, hatta Lincoln alkışı hak etti.

Meira – Servet – Emreli üçlü defans riskli bir tercih oldu. Zira sağ ve sol beklerde ciddi zaaflar ortaya çıktı.

Eğer Volkan’ın sakatlığı yoksa Skibbe’nin bu defans kurgusu çok yanlıştır. Bir gün fena patlarsa kimse şaşırmasın…

Uzun bir sakatlıktan çıkan Kewell’ı da ilk 11’de beklemiyordum. Maçın en net pozisyonuna giren Kewell, maç eksiğine rağmen ilk 45 dakika idare etti. İkinci yarı oyunda kalması biraz lükse kaçtı. Sabri daha erken girse bir iki pozisyon daha oluşabilirdi.

Mehmet Topal’ın mücadele azmine saygı duymakla birlikte, topu ayağından çıkarmada ağır kalması ve basit pasları rakibe vermesi gibi hatalarına devam ediyor.

Lincoln’ün gelmesi kendini belli etti. Takımın hücum organizasyonlarını yöneten Brezilyalı, oynadıkça açılacak ve Galatasaray da yine eski pozisyon zenginliğine kavuşacaktır.

Deplasmanda daha başarılı olan Bordeaux için 0-0’lık skor fena bir sonuç değil. O nedenle ASY’deki maç daha zor geçebilir.

Umarız Galatasaray ASY’de bu kadar mahkum oynamaz ve yakaladığı pozisyonları da değerlendirebilir.

Maçın hakemi, ikinci sarı kartları göstermede doğru yorumlarda bulundu.

İkinci sarı kartlar sadece kitabi kurallara göre verilmemeli.

Maçın atmosferi, pozisyonun kesinliği, oyuncunun psikolojisi, oyuncunun niyetinin kötülüğü gibi parametreler değerlendirilerek verilmeli ki, oyunun kalitesi kolay kolay bozulmasın. Bu mühimdir... Bu oyundan keyif almak istiyorum... Başka neyimiz var...