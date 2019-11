Borcunuzun çözümü Varlık Yönetim Şirketi olabilir

25 Mayıs’ta hurriyet.com.tr’de başlattığımız soru-cevap çalışmasına gelen tüm soruların yanıtlarını toplu olarak aşağıda bulabilirsiniz.

Ayrıca bize sorularınızı yonetim@varlikyonetim.org.tr adresinden de iletebilirsiniz.



Kısaca Varlık Yönetim Şirketleri hakkında;

Varlık Yönetim Şirketleri (VYŞ), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) aldıkları lisansla ve yine BDDK denetiminde; bankalar ve banka dışı finansal kuruluşların tahsili gecikmiş alacaklarının (TGA) temlik alınması ve yeniden yapılandırılarak tahsil edilmesi amacına yönelik faaliyet göstermektedir.



Varlık Yönetim Şirketleri banka, faktoring, finansal kiralama ve finansman kuruluşlarının tahsili gecikmiş kredilerini devralarak, bankaların hem finansal hem de operasyonel yükünün hafifletilmesinde rol oynamaktadırlar. Varlık yönetim şirketleri kredi borçluları ile görüşmeler yaparak tercihen sulh yöntemi ile veya bankalar tarafından başlatılmış hukuki süreçleri sürdürerek çözüm üretmeye çalışırlar.



Varlık Yönetim Şirketlerini bankalardan ayıran en önemli özelliklerinden birisi, kredi borçlusunun ödeme isteği ve kabiliyetini artırmak için alacak tutarlarında indirim, uzun vadeli taksitli ödeme planı vb. öneriler ve esneklikler getirmek sureti ile çözüm sürecini hızlandırmalarıdır. Kredi borçluları avantajlı koşullar ile ödeme imkanı bularak finansal sistemden tekrar faydalanabilecek duruma gelir.



Sektörün hiç kuşkusuz ki en büyük başarısı yaklaşık 500 bin müşteriyi borçluluktan kurtarıp finansal özgürlüğüne kavuşturmuş olmasıdır.



Varlık yönetim şirketi tüketiciden daha yüksek faiz talep edebilir mi?

Sayın Burcu K., varlık yönetim şirketleri, banka ve diğer finansal kuruluşlardan devraldıkları tahsili gecikmiş alacakları, müşterilerinin ödeme kapasitelerine uygun bir şekilde çözüme kavuşturmaya çalışmaktadır. Varlık yönetim şirketinin, yasal olarak, devreden bankanın müşterisinden talep edebileceği alacak tutarı ve faiz oranından daha fazla bir talepte bulunması mümkün değildir.



Yakınıma yardımcı olmak adına soruyorum; varlık yönetim şirketi borçlarına taksit yapılıyor mu ve borç miktarının ne kadar olduğu gibi bilgileri öğrenmek istiyorum. Ayrıca yakınımın ödeme imkanı olmamasına rağmen (3. kişilerden borç bulabilirse) peşin ödeme yapması halinde ne kadar ödeme yapar? İlginiz için şimdiden teşekkür ederim.

Sayın Feridun K., bilgi güvenliği kuralları gereği, varlık yönetim şirketine borçlu olanların bu borçlarına ilişkin bilgiler, kişinin kendisine veya sadece yasal temsilcisine verilebilmektedir. Kişinin kendisinin veya yasal temsilcisinin ilgili varlık yönetim şirketine başvurması halinde, borcun mahiyeti ve miktarına ilişkin bilgiler ile borcun devir alındığına ilişkin belgeler paylaşılacaktır.



Varlık yönetim şirketlerinin temel amacı sorunlu kredilerin tahsilat yönetimi olduğu için; müşterilerine en makul ödeme planını en uygun sürede sunarak borcu çözüme ulaştırmayı hedefler. Bu bağlamda taksit ve benzeri ödeme kolaylıkları hakkında bilgi almak için, ilgili varlık yönetim şirketine başvurulması doğru olacaktır.



Benim bir bankaya geçmiş dönemlerden kalma bir borcum olduğu için şimdiki maaş aldığım …... bankasında kredi çekemiyorum. Borcum olan bankayı ve bu borcu hangi şartlarda ödeyebileceğimi söylerseniz teşekkür ederim.

Sayın Uğur T., daha önce finansal bir ilişkiye girdiğiniz bankalardan birine ilişkin tahsili gecikmiş bir borcunuz bulunması nedeni ile kredi çekemiyor olabilirsiniz. Bu borcunuz, halen bu finansal kuruluşta olabileceği gibi, bir varlık yönetim şirketine de devredilmiş olabilir. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne başvurarak borcunuzun olduğu finansal kuruluşu öğrenip, ödeme koşulları hakkında bilgi talep edebileceğiniz gibi, kimlik bilgilerinizi bildirerek, faaliyette bulunan varlık yönetim şirketlerine elektronik posta ile başvurmanız halinde, borcunuzun varlık yönetim şirketine devredilip devredilmediği ve devredilmiş ise ödeme koşulları konusunda bilgi alabilirsiniz.



Bir Varlık Yönetim şirketi 2002 yılından kredi kartı borcumu satın aldıklarını söyleyerek benden tahsilat yapmak istiyor. Ancak bana borç ile ilgili bir belge sunmuyor bilgilendirmiyor. 2011 yılına kadar sigortalı olarak çalıştım banka neden bana tebligat yapmadı. Böyle bir borçtan haberim yok. 15 sene geçmiş zaman aşımı olmaz mı?

Sayın Erol C., bir borca ait icra dosyası 10 yıllık süre zarfında herhangi bir işlem görmediyse ve dosya yenilenmediyse kanunen zaman aşımına uğrayabilir. Ancak zaman aşımı borcu sona erdirmez. Borcunuzu kapatmadığınız sürece ilgili varlık yönetim şirketi her ay düzenli olarak borcunuzu risk merkezine bildirmeye devam edecektir. Bu da kredi notunuzu düşürecektir. Varlık Yönetim Şirketleri’nin en önemli misyonlarından birisi kişiye özel esnek imkânlar sunarak kişiyi borç yükünden kurtarmak ve finansal sisteme yeniden kazandırmaktır.



VYŞD faiz silme yetkisine sahip midir?

Sayın Mehmet M., varlık yönetim şirketleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK)’nun belirlediği yetkiler çerçevesinde, kişinin banka borcunu temlik tarihine kadar bankada birikmiş faiz tutarları ile birlikte devralmakta, borcun devralınmasından sonra ise, borçlu ve banka arasında yapılan sözleşme çerçevesinde belirtilen oranlar üzerinden, borcun ödenmediği süre zarfında temerrüt faizi işletmeye devam etmektedir. Varlık yönetim şirketleri müşterinin genel ekonomik durumunu ve ödeme gücünü dikkate alarak kişiye özel koşullar yaratır, esnek ödeme planları sunar.



Varlık yönetiminden nasıl faydalanabilirim?

Sayın Gürsel M., varlık yönetim şirketleri; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) aldıkları lisansla ve yine BDDK denetiminde; bankalar ve banka dışı finansal kuruluşların tahsili gecikmiş alacaklarının temlik alınması ve yeniden yapılandırılarak tahsil edilmesi amacına yönelik faaliyet göstermektedir. Sizin de BDDK lisansı altında faaliyet gösteren 12 varlık yönetim şirketinden birisine borcunuz var ise; ilgili şiket ile temasa geçip borcunuzu yapılandırabilir, size uygun bir ödeme planı oluşturabilirsiniz.



Ana para borcunu faizsiz ödeyebilir miyim?

Sayın Kemal M., varlık yönetim şirketleri müşterilerinin maddi olanaklarını da göz önünde bulundurarak kişiye özel, esnek ödeme planları sunmakta ve toplam alacak tutarından indirim yapabilmektedir. Bu bağlamda borcunuzun büyüklüğüne ve maddi imkanlarınıza bağlı olarak size özel farklı ödeme seçeneklerinizi görüşmek üzere borcunuzun olduğu varlık yönetim şirketini aramanız faydalı olacaktır.



Birden çok varlık yönetim şirketine olan borçlar tek bir şirkette birleştirilebilir mi, tek ödeme noktası olarak?

Sayın Ali K., bankalar alacaklarını varlık yönetim şirketlerine ihale yoluyla temlik etmektedir. Temlik alınan portföyün takibi sadece dosyaları devralan şirket tarafından gerçekleştirildiği için borçların tek bir varlık yönetim şirketinde birleştirilmesi mümkün değildir.



Deniz Bank’a olan borcum hangi varlık yönetim şirketinde?

Sayın Ahmet T., isimde mükerrerlik olabileceği için herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına kontroller kimlik bilgilerinin kontrolü ile yapılmaktadır. Bize form üzerinden TC kimlik numaranızı ve iletişim bilgilerinizi iletebilirseniz borcunuzu temlik alan varlık yönetim şirketi tarafından size ulaşılması için yardımcı olmak isteriz.



Varlık yönetim şirketleri kişilerin borç yükünden kurtarılması için ne gibi imkanlar sağlamaktadır?

Sayın Mahmut C., varlık yönetim şirketlerinin temel amacı sorunlu kredilerin tahsilat yönetimi olduğu için; müşterilerine en makul ödeme planını en uygun sürede sunarak borcu çözüme ulaştırmayı hedefler. Dolayısıyla varlık yönetim şirketleri müşterilerin borç yükünden kurtulmasına yönelik toplam alacak tutarlarında indirim, uzun vadeli taksitli ödeme planı vb. öneriler ve esneklikler getirebilmektedirler.



1- Varlık yönetim şirketlerinin tahsilat politikası devraldıkları dosyanın sadece asıl alacağını mı yoksa asıl alacakla birlikte masraf ve gecikme faizi tutarlarını da tahsil etme şeklinde midir?

2- Varlık yönetim şirketlerinin devraldıkları borca ilişkin borçluya evrak ibraz etme yükümlülükleri bulunmakta mıdır?

3-Bankaların tahsil etmekte zorlandığı kredileri varlık yönetim şirketleri nasıl tahsil ediyor?

Sayın Mehmet K.,

1-Varlık yönetim şirketleri mali kurumlardan alacağın tamamını devralmakta ve müşterinin ödeme gücüne göre toplam alacak tutarlarında indirim yapabilmekte ve nispeten daha esnek ödeme koşulları sunabilmektedir.

2- İcra ve dava dosyalarında işlem yapabilmek için alacağın devir alındığını gösteren temlik beyanının ilgili dosyaya ibraz edilmesi zorunludur. Müşteri borcunun devredildiği ile ilgili bilgiyi kendi bankasından teyit edebileceği gibi eğer arzu ederse ilgili VYŞ ile iletişime geçip borcun temlik edildiğine dair belgeyi talep edebilir. Bu durumda VYŞ borcun kendisine devredildiğine ilişkin belgeyi müşteriye ibraz etmektedir.

3- Ana faaliyet konusu kredi verme olan bankalar ve diğer mali kurumlardan farklı olarak varlık yönetim şirketlerinin ana faaliyet alanı sorunlu kredilerin tahsilat yönetimidir; yaklaşımları daha uzun vadelidir ve müşterilerine en makul ödeme planını en uygun sürede sunarak borcu çözüme ulaştırmayı hedeflerler.



Son 2 yılda satışı gerçekleşen toplam alacak tutarı ve bu alacakları satın almak için ödenen alım bedeli ne kadardır?

Sayın Arslan Ş., 2015 ve 2016 yıllarında bankalar ve diğer mali kurumlar toplam 8.5 milyar TL tutarında tahsili gecikmiş alacak satışı yapmış ve buna karşılık varlık yönetim şirketleri bahsi geçen bu kurumlara yaklaşık 850 milyon TL tutarında kaynak aktarımı gerçekleştirmiştir. 2017 yılında ise satışa konu olması beklenen toplam alacak rakamının 8 milyar TL'ye ulaşması beklenmektedir.



Birçok farklı şirketten telefon alıyorum borcumla ilgili. Normal midir?

Sayın Kemalettin B., Bankalar ortalama 2-3 yıl hukuki takipten sonra tahsil edemedikleri dosyalardan oluşan tahsili gecikmiş alacak portföylerini ihale yoluyla varlık yönetim şirketlerine temlik eder. Halihazırda 12 adet varlık yönetim şirketi mevcuttur. Farklı bankalardaki borçlarınız farklı varlık yönetim şirketlerine devredilmiş olabilir. Bu durumda temlik alınan portföyün takibi sadece dosyaları devralan şirket tarafından gerçekleştirildiği için farklı şirketlerden telefon alıyor olabilirsiniz.



Kime ne kadar borcum olduğunu nasıl öğrenebilirim?

Sayın Kaan Y., öncelikle borcunuz olan bankalarla görüşüp borcunuzun devredilip devredilmediğini öğrenmeniz faydalı olacaktır. Eğer borcunuz varlık yönetim şirketlerine temlik edildiyse bankanız hangi varlık yönetim şirketine veya şirketlerine borcu temlik ettiğini sizlerle paylaşacaktır. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne başvurarak da borcunuzun olduğu finansal kuruluşu öğrenebilirsiniz. Ayrıca arzu ederseniz Derneğimiz ile mail yoluyla iletişime geçip kimlik ve iletişim bilgilerini iletirseniz yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Bizimle yonetim@varlikyonetim.org.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.



Yurtdışında yatırım yapmayı düşünüyoruz. Yapacağımız yatırım konusunda ortaklardan birinin mevcut borcu olumsuz bir durum yaratır mı?

Sayın Aytek G., ortağınızın borcu tahsili gecikmiş hale gelmemişse hiçbir sorun teşkil etmeyecektir. Eğer ortağınızın borcu tahsili gecikmiş ve sorunlu kredi haline gelmiş ise yatırımınızı finansal kuruluşlardan fonlamak istediğiniz durumlarda ilgili bankanın kredi politikasına bağlı olarak sorun oluşturabilir.



Herhangi bir şirket ile yapacağımız mutabakat şartları değişkenlik gösterebilir mi?

Sayın Burcu Y., varlık yönetim şirketleri müşterilerine kişiye özel ödeme planları önererek anlaşma zemini yaratmaktadır. Bununla beraber her varlık yönetim şirketinin belli etik kurallar çerçevesinde hareket ettiği sürece farklı çalışma tarzları olabilir. Dolayısıyla farklı varlık yönetim şirketleri ile farklı şartlarda anlaşma sağlanabilir.



Borcumu varlık yönetim şirketine ödedikten sonra hemen kredi kullanabilir miyim?

Sayın Meltem A., varlık yönetim şirketleri borcun kapanmasından sonra Kredi Kayıt Bürosu’na (KKB) yapılan aylık bildirimlerde borcun kapandığı bilgisini tüm finansal kuruluşların erişimi olan platformda bildirmektedir. Dolayısıyla diğer bankacılık işlemleriyle ilgili KKB bilgilerinizin güncellenmesinden sonra bankalarla iletişime geçebilirsiniz. Bu noktadan sonra kredinin onaylanması ilgili bankanın kredi değerlendirme süreçlerine bağlıdır.



Varlık yönetim şirketi tüketiciden daha yüksek faiz talep edebilir mi?

Sayın Ela G., varlık yönetim şirketleri, banka ve diğer finansal kuruluşlardan devraldıkları tahsili gecikmiş alacakları, borçlularının ödeme kapasitelerine uygun bir şekilde çözüme kavuşturmaya çalışmaktadır. Varlık yönetim şirketinin, yasal olarak, devreden bankanın müşterisinden talep edebileceği alacak tutarı ve faiz oranından daha fazla bir talepte bulunması mümkün değildir.



Yasal olarak sorumluluğum kime karşıdır?

Sayın Ahmet C., varlık yönetim şirketleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) aldıkları lisansla ve yine BDDK denetiminde; bankalar ve banka dışı finansal kuruluşların tahsili gecikmiş alacaklarını noter huzurunda imzalanan sözleşmeler ile temlik alarak, alacağın tam sahipliğini elde etmektedirler. Dolayısıyla borcunuz varlık yönetim şirketine devredildikten sonra yasal sorumluluğunuz tamamen varlık yönetim şirketinedir.



Bankaların şirketlere sattığı dosyaların fiyatları yüzde kaç civarında?

Sayın Mustafa C., bankalar belli bir süre hukuki takipten sonra tahsil edemedikleri dosyalardan oluşan tahsili gecikmiş alacak portföylerini ihale yoluyla varlık yönetim şirketlerine temlik eder. Her alacak portföyünün satış fiyatı ihale yöntemi ile ortaya çıkmaktadır. 2015 ve 2016 yıllarında bankalar ve diğer mali kurumlar toplam 8.5 milyar TL tutarında tahsili gecikmiş alacak satışına yaklaşık 850 milyon TL ödeme yapmışlardır.



Üzerime icra edilecek bir mal yoksa süreç nasıl işliyor?

Sayın Can K., varlık yönetim şirketlerinin temel hedefi müşterilerinin borçlarını uzlaşma yoluyla kapatabilmelerini sağlamaktır. Ancak müşteri tarafından bu bağlamda bir yaklaşım sergilenmediğinde yasal yollara başvurulur. VYŞ’ler tarafından hem çağrı merkezi aracılığıyla hem de yasal yollardan yapılan uygulamalar bankalar tarafından uygulanan idari ve yasal takip süreçleriyle aynıdır. Şahsınıza kayıtlı bir herhangi bir menkul veya gayrimenkul olmasa da hukuki takibiniz devam edecektir ve varlık yönetim şirketi veya banka diğer gelir kaynaklarınız üzerinde hukuki yaptırımlar talep edebilir.



Uzlaşma sürecinde avukat masrafı var mıdır?

Sayın Murat B., varlık Yönetim Şirketleri müşterilerle telefon, mektup ve e-mail yolu ile iletişime geçer ve kişinin ödeme gücüne ve borcuna göre en makul ödeme planını en uygun sürede sunarak borcu çözüme ulaştırmayı hedefler. Yasal yollardan yapılan uygulamalar öncelikli tercih değildir. Borcunuzun bulunduğu varlık yönetim şirketi ile iletişime geçtiğiniz takdirde, borcun geçmişi ile bağlantılı olarak detay bilgi alabilirsiniz.



Borç kapandıktan sonra kara listeden çıkma süresi belli midir?

Sayın Necip Ö., ödeme tamamlanınca ibraname ile borçlu kişi yeniden finansal özgürlüğüne kavuşmaktadır. Borcun kapandığına dair bildirim tüm bankaların ve finansal kuruluşların eriştiği platform olan Kredi Kayıt Bürosu’na (KKB) varlık yönetim şirketi tarafından yapılır. Bankacılık işlemleriniz ile ilgili talepleriniz için KKB bilgilerinizin güncellenmesinden sonra bankalarla iletişime geçebilirsiniz. Bu noktadan sonra kredinin onaylanması ilgili bankanın kredi değerlendirme süreçlerine bağlıdır.



Özel bir sağlık kuruluşunda çalışan limited şirket sahibi doktorum. Şirketimizin birikmiş ve yapılandırdığımız vergi borcu ve bir miktar taksitlendirilmiş banka borcu mevcuttur. Ancak aylık taksit toplamları yüksek olduğunda ödemede zorlanıyoruz. İyi niyetli bir borçlu olarak ödeme miktarlarını düşürüp vade süresini uzatabilir miyiz?

Sayın Tuncel Z., varlık yönetim şirketleri müşterilerine özel esneklikler getirebilmektedir, her bir müşterinin özel durumuna ve ödeme imkanlarına göre karşılıklı mutabakata dayanan ve her iki tarafın lehine bir yaklaşım söz konusudur. Borcunuzun olduğu varlık yönetim şirketi ile iletişime geçerseniz size özel ödeme planları konusunda uzlaşma sağlayabilirsiniz.



Toplamı 40.000.-TL civarı olan kredi borcumun taksitlendirilmesini istiyorum. Nasıl yapabilirim 48 aydan fazla taksit imkanı oluyor mu?

Sayın Duygu K., Varlık yönetim şirketlerinin arzusu yasal yollardan değil uzlaşma yolu ile müşterilerine ulaşabilmektir, bu kapsamda ödeme niyetinde olan müşterilere kişiye özel çözümler üretmektedirler. Borcunuzun bulunduğu varlık yönetim şirketi/şirketleri ile iletişime geçerseniz, size uygun ödeme planları konusunda yardımcı olacaklardır.



Devlet ile yapılandırma yaptım. Aylık ödeme yüksek geliyor, güncel ödemelerimi de yapamıyorum. Bana destek verilebilir misiniz?

Sayın Zafer Ş., Varlık yönetim şirketleri ödeme niyetinde olan müşterilerine kişiye özel ödeme planları hazırlamaktadır. Eğer borcunuz varlık yönetim şirketlerine ise en kısa zamanda ilgili şirket/şirketlerle iletişime geçerek ödeme niyetinizi paylaştığınız takdirde aylık ödemeleriniz ile ilgili önerileriniz üzerinde konuşabilirsiniz.



Varlık yönetim şirketine borcumu ödediğim halde dosyam neden sistemden düşmüyor, varlık yönetim şirketinin niyeti nedir?

Sayın Mehmet Y., varlık yönetim şirketleri borcun kapandığı bilgisini aylık bildirimlerde Kredi Kayıt Bürosu’na (KKB) bildirmektedir. KKB’nin bu bilgiyi tüm finansal kuruluşlar ile paylaşması belli bir zaman alabileceğinden sistemde borçluluğunuzun devam ettiğini düşünmüş olabilirsiniz. Bankalardan kredi talebiniz olduğu takdirde KKB bilgilerinizin güncellenmesinin ardından bankanız güncel borçluluk durumunuzu görebilecektir. Bu noktadan sonra banka taleplerinizin onaylanma prosedürü bankanızın kredi değerlendirme süreçlerine bağlıdır.



Bankalara kredi borcum var, yasal takipteyim. Ne yapabilirim?

Sayın Gülbeyaz K., bankalar yasal takibe intikal eden alacaklarını belli bir süreden sonra varlık yönetim şirketlerine temlik etmektedirler. Eğer halihazırda borcunuz varlık yönetim şirketine devredildiyse hangi varlık yönetim şirketine devredildiğini bankanızdan öğrenip ilgili şirket ile en kısa zamanda iletişime geçmenizde fayda var.