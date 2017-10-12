Borcunuzu başka bankaya taşıyabilirsiniz!

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda borç transferi ile ilgili detaylar anlatılıyor.

Borç transferi, ihtiyaç kredisi borçlarınızı tek bir bankada toplamaya yarayan bir sistem. Borç transferi kredisi veren bankalar, borç transfer etme konusunda farklı tutumlar sergileyebiliyor bu nedenle borç transferi kredisinden faydalanmak için banka ile bizzat görüşerek durumunuzu anlatmanız ve borç transferi kredisi talep etmeniz gerekir.

FARKLI FAİZ ORANLARI AVANTAJ SAĞLAYABİLİR

Borç transferi işlemi yaparken bulunduğunuz dönemdeki faiz oranları size avantaj sağlayabilir ancak borç tranferi hesaplaması yaparken bankanın sizden isteyeceği masraf ücretlerini de göz önünde bulundurmanızda fayda var.

EFT TALEBİ İLE ŞANSIZINIZI ARTTIRABİLİRSİNİZ

Borç transferi konusunda bankalar sizin alacağınız kredi ile gerçekten diğer borçlarınızı ödeyip ödemeyeceğinizden emin olmak ister. Bu yüzden başvuru esnasında ikna edici bir tutum içinde olmanız son derece önemli. Başvurunuza ekleyeceğiniz gelir belgenizin yanı sıra aynı evde yaşadığınız diğer kişilerin gelir belgeleri ve varsa tapularınız bu süreçte size fayda sağlayacaktır. Bazı bankalar, diğer bankalara olan ödemeleri bizzat kendileri EFT yoluyla gerçekleştirmek ister. Bu teklifi kendiniz sunarak bankanın başvurunuzu olumlu değerlendirmesine yardımcı olabilirsiniz.

Aylık kredi taksidi ödemelerinizin toplam tutarı belgelenebilir gelirinizin %50’sini geçmiyorsa ve yeni bir kredi daha alma olanağınız varsa borç transferine gerek kalmadan kendiniz yeni bir kredi başvurusu yapıp tüm kredi borçlarınızı ödeyerek borcunuzu tek bir krediye düşürebilirsiniz. Ayrıca borcunu ödemeyenlerin başvurabileceği bir diğer yöntem de yapılandırma. Borç transferi gerçekleştiremiyorsanız ya da yeni kredi alamıyorsanız kredi yapılandırma olanaklarından da faydalanabilirsiniz.