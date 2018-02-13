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Borcu olan Bağ-Kur'luların emekliliği ile ilgili flaş gelişme

REUTERS
13.02.2018 - 13:11 | Son Güncelleme:

Çalışma Bakanlığı bugün itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Ziraat Bankası arasında borcu olan Bağ-Kur'luların emekliliğine imkan sağlayacak kredi işbirliğine başladığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre borcu nedeniyle emeklilik hakkı kazanamayan Bağ-Kur'lular Ziraat Bankası'ndan kredi kullanmak suretiyle borçlarını ödeyerek emekli olabileceklerdir.

Protokole göre sigortalılar, bankadan yüzde 1.28 faiz oranı ile 48 ay vade ile kredi kullanabilecek. Kredi kullanarak sigorta prim borcunu ödeyen sigortalılara emekli aylıkları bağlanacak. Sigortalıların kredi ödemeleri bağlanan emekli aylığından Ziraat Bankası tarafından taksitler halinde tahsil edilecek.
Borcu olan Bağ-Kurluların emekliliği ile ilgili flaş gelişme
Protokol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın katıldığı törende imzalandı.

 

 

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Etiketler: Çalışma Bakanlığı
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