Borç 60 milyon dolara inecek

Özbek, şöyle konuştu: "Son dönemlerde yaptığımız çalışmalarla borcu zaten azalttık. Bu borç kısa vadeli yani bankalara olan borçu. Burada asıl amaç faiz

yükünden kurtulmaktı. Hala bana 'Riva'yı sattı bütün parayı bonservise yatırdı' diye sitem ediyorlar. Böyle birşey olabilir mi?

Biz Galatasaray'ın borcunu azaltmak için çalışıyoruz. Riva projesinden elimize geçecek parayla 5-6 ay içerisinde 130 milyon dolar olan kredi borcunu 60 milyon dolara indireceğiz. Banka borcunun ödenmesiyle de başta naklen yayını olmak üzere birçok gelir kalemindeki tamlikler kalkacak ve bu bizi rahatlatacak."