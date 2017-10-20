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Borç 60 milyon dolara inecek

Ceyhun KUBURLU
20.10.2017 - 09:23 | Son Güncelleme:

GALATASARAY’ın 130 milyon dolarlık kredi borcunu kısa sürede düşüreceğini anlatan Başkan Dursun Özbek, “Riva ve Florya projelerinden elde edeceğimiz gelir ile bu borç kısa sürede 60 milyon dolara inecek” dedi.

Özbek, şöyle konuştu: "Son dönemlerde yaptığımız çalışmalarla borcu zaten azalttık. Bu borç kısa vadeli yani bankalara olan borçu. Burada asıl amaç faizBorç 60 milyon dolara inecek
yükünden kurtulmaktı. Hala bana 'Riva'yı sattı bütün parayı bonservise yatırdı' diye sitem ediyorlar. Böyle birşey olabilir mi?

Biz Galatasaray'ın borcunu azaltmak için çalışıyoruz. Riva projesinden elimize geçecek parayla 5-6 ay içerisinde 130 milyon dolar olan kredi borcunu 60 milyon dolara indireceğiz. Banka borcunun ödenmesiyle de başta naklen yayını olmak üzere birçok gelir kalemindeki tamlikler kalkacak ve bu bizi rahatlatacak." 

Etiketler: Dursun Özbek , Riva arazisi , Florya
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