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    Borat mayosu kriz çıkardı: 6 gözaltı

    Hürriyet Haber
    14.11.2017 - 22:38 | Son Güncelleme:

    Kazakistan'da film kahramanı Borat'ın mayolarından giyen altı Çek Turist gözaltına alındı.

    Borat mayosu kriz çıkardı: 6 gözaltı

    Çek turistler, geçen hafta başkent Astana'da Borat mayolarıyla fotoğraf çektirdi.

    Kazak medyası, turistlere "müstehcen" görünümleri nedeniyle 67'şer ABD doları para cezasına çarptırıldı.

    TARTIŞMA BAŞLADI

    Mayo, Sacha Boaron Cohen'in bir Kazak televizyoncuyu oynadığı Borat filminde meşhur olmuştu. Olay, Kazak sosyal medya kullanıcıları arasında hararetli bir tartışma da başlattı.

    Gazeteci Assem Mirjekeeva Facebook paylaşımında "Biz aynısını ülkelerinde yapsak Çek makamlarının tepkisi ne olurdu merak ediyorum." diye sordu.

    POLİSİMİZ ÇOK HASSAS

    Facebook kullanıcısı Vitaliy Shuptar "Bence tepki göstermezlerdi. Polisimiz çok hassas" yanıtını verdi. Bir Instagram kullanıcısı ise "Ulusumuzun onuruna hakaret ettikleri için adli suçlama da yöneltilmeliydi" dedi.

    Borat Kazakistan'da tartışmalı bir karakter. Kazakistan filmin DVD'lerinin satışını yasaklamış, Kazak hükümeti de Sacha Baron Cohen'e dava açma tehdidinde bulunmuştu.

    "IRKÇI, CİNSİYETÇİ VE GERİ KALMIŞ"

    Filmin bazı sahneleri Kazakistan'da geçse de çoğunlukla Romanya'da çekilmişti. Kazak yetkililer filmin ülkeyi ırkçı, cinsiyetçi ve geri kalmış olarak göstermesinden şikayetçiydi.

    Ancak 2012'de Kazak Dışışleri Bakanı, turizmi geliştirdiği için Cohen'e teşekkür etmişti.

    Borat mayosu kriz çıkardı: 6 gözaltı

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