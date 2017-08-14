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Booster, otoparktaki araçlar için mobil gaz istasyonu hizmeti veriyor

Hürriyet Haber
14 Ağustos 2017 - 12:15Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 12:22

Kaliforniya merkezli girişim Booster istasyonların yoğun olduğu zamanlarda aracına benzin alamayan kişilerin yardımına yetişiyor. Booster, mobil gaz araçlarını müşterilerinin ofis otoparkına göndererek gaz alma sorununa yeni bir alternatif yaratıyor.

Kapalı ve alt katta olan otoparklara gaz ile çalışan araçların girilmesine izin verilmiyor. Bu yüzden hedefinde olan müşterilerin neredeyse tamamına bu araçlar ile ulaşabilecek. Girişimin kurucu ortağı ve CEO’su Frank Mycroft, Booster’ın temel amacının 21. yüzyıl için gaz alma konseptini ve alışkanlığını değiştirmek olduğunu söyledi. Girişim şimdiden Cisco, Oracle ve Pepsi gibi birçok büyük şirket ile ortaklık kurdu.

Müşteriler, uygulama ile Booster’a üye olabilecek ve kendilerine belirli bir dolum tarihi ve saati ayarlayabilecekler. Üye olup işlemlerinizi yaptıktan sonra yapmanız gerek tek şey iş yerinize çıkmadan gaz kapağını açık bırakıp gitmek olacaktır. Maveron ortağı David Wu benzin istasyonlarındaki yoğunluğun yıllardır değişmediğini ve bunu değiştirmek istediğini dile getirerek yatırım yaptığını açıkladı. Booster’ın tüketici dostu, daha güvenli ve sürdürebilir bir yakıt ikmali deneyimi sunduğunu söyledi.

Elektrikli araçların sayısı artıyor olmasına rağmen Lawless, bu konuda çok fazla endişe duymadığını ve çoğu aracın yakın gelecekte akaryakıtlar ile çalışmaya devam edeceğini dile getirdi.

 Booster, otoparktaki araçlar için mobil gaz istasyonu hizmeti veriyor tarafından hazırlanmıştır.

Etiketler: booster , girişimcilik , benzin , gaz
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