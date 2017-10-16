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    Boomer için bir damla kan yeterli

    RIZA ÖZEL - ANKARA
    16.10.2017 - 22:42 | Son Güncelleme:

    Adı Boomer, 2 yaşında. Belçika Malinois cinsi, Ankara İtfaiyesi’nde görev yapıyor. İşi, ceset bulmak. Üzerinden yıllar geçse bile birkaç damla kanın izini sürebiliyor. Bu yeteneği onu itfaiyede birlikte görev yaptığı, iz sürerek canlı bulan 7 arkadaşından ayırıyor.

    Ankara İtfaiyesi’nde görevli Boomer bir ceset arama köpeği. Bommer’ın Ankara’da Adli Tıp Kurumu ile yapılan ortak bir proje ile yetiştirildiğini aktaran Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Celil Sipahi, Hürriyet’e şunları söyledi:
    “Bir cesede ulaşmak bir canlıya ulaşmak kadar önemli bizim için. Boğulmalar, kazalar, yangınlar, göçükler, depremler. Bazen umutlar kayboluyor ama o bedeni bulmak aile için başında dua edeceği bir mezarın olması çok farklı bir duygu. Bunu yaşadığım onlarca olaya dayanarak söylüyorum. Bir de adli olaylar var ki, orada Boomer’ın farkı ortaya çıkıyor. Ceset denince akla tam bir beden geliyor. Boomer, parçalanmış, üzerinden birkaç yıl geçmiş olsa bile cesedi buluyor. Ya da o kişinin ormana atılan kanlı bir eşyasını bulabiliyor. Tabii bir de kısa zamanda bedenin bir parçasına ulaşmanız gereken kazalar var; örneğin bir trafik kazası ya da iş kazası sonucu kopan bir uzuv veya parmak... Normal şartlarda bizler için saatler süren belki de sonuç vermeyecek arama işini, ki böyle durumlarda zamanla yarışıyoruz, Boomer kolayca yapıyor. O ailemizin bir parçası.”

    BİR GÜNLÜKKEN SEÇİLDİ

    Ankara İtfaiyesi’nde 1996’dan bu yana köpekleri yetiştirdiğini, 1999’daki başarıların ardından burada Köpek Eğitim Merkezi’ni kurduğunu aktaran Ankara İtfaiyesi K9 Amiri ve Köpek Eğitim Uzmanı Dinçer Gülbağ, bugüne kadar köpekleri ile Marmara ve Van depremi başta olmak üzere çok farklı olaylarda onlarca hayat kurtardığını söyledi. Gülbağ, Boomer’ın nasıl seçildiğinin öyküsünü ise şöyle anlattı:

    “Böyle bir köpek arıyorsanız seçici olmak zorundasınız. Türkiye dışında 13 ülkede 96 köpek test edildi. Henüz bir günlükken annesinin memesini ilk bulan köpekler arasından (Campel testi) seçildi. Bunlardan 7’sini yetiştirmek üzere aldık. 6’sı farklı görevler için yetiştirildi ve farklı kurumlara verildi. Ama en zor görev için Boomer’ı tercih ettik. Almanya’dan henüz 3-4 aylıkken geldi, tüm eğitimlerini burada tamamladı. Çok zeki bir köpek.”

    12 METRE DERİNLİKTE BULACAK

    Boomer’ın şimdi de su altında çalışmalara başladığını anlatan Dinçer Gülbağ şunları söyledi: “Kısa süre sonra suyun 12 metre altında bile olsa cesedi tespit etmeyi hedefliyoruz. Bu bizim için çok önemli çünkü görüş mesafesi neredeyse sıfır olan sularda günler hatta aylar süren arama çalışmalarına nokta koyacak. Bu dünyada çok örneği olan bir iş değil. Yaklaşık 5-6 ay sonra Boomer, dünyada ilkler arasında yer alacak. Şu ana kadar Boomer, aktif kullanıldığı her olayda başarı ile döndü. Devam eden adli süreçler nedeniyle açık bir şekilde belirtemeyeceğim ama bir olayda cesedin taşındığı aracı buldu ve kişi suçunu itiraf etti. Bir başkasında kayıp olduğu söylenen bir çocuğun bir yakınlarının evinin arkasında gömülü olduğunu tespit etti.”

    Boomer için bir damla kan yeterli

    KISA SÜREDE BULUYOR

    Boomer, eğiticilerinden Burakcan Akkaya ile farklı alanlarda sürekli çalışmalar yapıyorlar. Üzerine birkaç damla kan damlatılan pamukların bulunduğu kapalı kutuları gizlendikleri yerde kısa sürede buluyor. Karşılığı ise ödül ve sevgi...

    Etiketler: gazetehaberleri
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