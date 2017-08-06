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‘Booking’ görüşmek istiyor

Hürriyet Haber
06 Ağustos 2017 - 21:41Son Güncelleme : 06 Ağustos 2017 - 21:41

BOOKING.com’u Türk turizminin pazarlanmasında çok önemli bir enstrüman olarak gördüğünü ancak söz konu firmanın haksız rekabet yaratmadan faaliyet göstermesi ve Türkiye’nin kurallarına tabi olması gerektiğini belirten Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Bununla ilgili bir formül önerimiz oldu kendilerine. En üst seviyede görüşme talepleri var yakında görüşeceğiz” dedi.

Booking.com’un Türkiye’de yasal olarak faaliyette bulunmasına ilişkin çalışmalar konusunda açıklamalarda bulunan Bakan Zeybekci, “Önerimizi değerlendiren Booking.com’dan geçen hafta Türkiye ile görüşmek istediklerini içeren bir mesaj aldık. Kültür ve Turizm Bakanımız ile de görüşüyoruz. Önerimiz ekonomik ve ticari anlamda oldu. Kendileriyle çok kısa sürede görüşmek istiyorum” diye konuştu.

Rekabet Kurulu bu yılın ocak ayında Booking.com BV’ye 2.5 milyon TL idari para cezası kesmiş, İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi de haksız rekabet iddiasıyla şirketin Türkiye’deki faaliyetlerini durdurmuştu.

Etiketler: BOOKING.com , Booking.com , gazetehaberleri
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