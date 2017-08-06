‘Booking’ görüşmek istiyor

Booking.com’un Türkiye’de yasal olarak faaliyette bulunmasına ilişkin çalışmalar konusunda açıklamalarda bulunan Bakan Zeybekci, “Önerimizi değerlendiren Booking.com’dan geçen hafta Türkiye ile görüşmek istediklerini içeren bir mesaj aldık. Kültür ve Turizm Bakanımız ile de görüşüyoruz. Önerimiz ekonomik ve ticari anlamda oldu. Kendileriyle çok kısa sürede görüşmek istiyorum” diye konuştu.

Rekabet Kurulu bu yılın ocak ayında Booking.com BV’ye 2.5 milyon TL idari para cezası kesmiş, İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi de haksız rekabet iddiasıyla şirketin Türkiye’deki faaliyetlerini durdurmuştu.