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Booking.com'dan çok önemli Türkiye açıklaması

Hürriyet Haber
17.10.2017 - 08:31 | Son Güncelleme:

23 Ekim’de 5. duruşması yapılacak Booking.com’un yetkilileri, “Umuyoruz ki yakında ülke içi seyahatlere ilişkin servislerimizi tekrar sunacağız” dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) açtığı dava üzerine Türkiye’deki faaliyetleri 29 Mart’ta durdurulan online otel rezervasyon portalı Booking.com yetkilileri, 23 Ekim’de yapılacak beşinci duruşma öncesinde olumlu mesajlar verdi. Yetkililer duruşmadan umutlu olduklarını belirtti.

TÜRKİYE İÇİNE HİZMET YOK

Habertürk'ten Burak Güleç'in haberine göre yetkililer, “Türkiye ile uluslararası çaptaki çalışmalarımız devam edecek. Türkiye’nin göz alıcı doğal güzellikleriyle eşsiz kültürünü keşfetmek için tüm dünyadan burayı ziyaret edecek seyahatçilere aracı olmayı sürdürüyoruz. Türkiye’deki kullanıcılarımız da uluslararası seyahatlerinde hizmetlerimizden yararlanabilirler” diye ekledi.

Türkiye’de hizmet veremediklerini anımsatan yetkililer, “Umuyoruz ki yakında ülke içi seyahatlere ilişkin servislerimizi tekrar sunacağız. Bu kapsamda Türkiye’deki resmi kanallarla diyaloğumuzu açık tutmaya devam ediyoruz. Hizmetlerimizin Türkiye içinde kullanıma tekrar açılması için uzlaşma sağlanacağına inanıyoruz” ifadesini kullandı.

MART AYINDA FAALİYETİ DURDURULDU

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi, TÜRSAB’ın açtığı “haksız rekabet” davasında, Booking.com’un Türkiye’deki konaklama tesislerini pazarlama faaliyetlerini durdurmuştu. 14 Haziran’daki duruşmada ihtiyati tedbir kararının kaldırılması talebi reddedilmişti.

Etiketler: Booking.com türkiye , Booking.com rezervasyon
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