Book Award aldı

1950 yılından bu yana verilen ödül 21 kategoride sahiplerini buldu. İskoçya'nın Glasgow kentinde yaşayan Çocuk Nöroloji Prof. Dr. Ishaq Abu-Arafeh ile birlikte 'Headache in Children an Adolescents' kitabını yazan Prof. Dr. Aynur Özge, Nöroloji dalında bu ödülü alan ilk Türk bilim insanı olmayı başardı. 'Yılın Kitabı' seçilen ve Türkçesi 'Çocuk ve Ergen Baş Ağrıları' olan 220 sayfalık kitap, bu alanda doktorlara yol gösterici olacak.



TÜM DÜNYADA BASILDI

Kitabın büyük ilgi gördüğünü belirten Prof. Dr. Özge, "Çocuk ve ergen baş ağrıları tüm dünyada son zamanların ilgi alanı. Ben bu kitabı Glasgow'da yaşayan Çocuk Nöroloğu arkadaşım Prof. Dr.Ishaq Abu-Arafeh ile birlikte yazdım. Hem Türkiye'den hem de dünyadan bu alanda çalışan farklı meslektaşlarımızın olgularla ilgili onların görüşlerine de yer verdik. Kitabımız 2016 yılında basıldı ve şu anda tüm dünyada basılı ve dijital ortamda satışta" dedi.