Bond kızı Karin Dor hayatını kaybetti

Karin Dor geçtiğimiz yıl arabası ile bir bebek arabasına çarptıktan sonra büyük bir şok ve sarsıntı yaşamıştı. O günden beri sağlıkla ilgili çeşitli sıkıntılar yaşayan Dor dün akşam 79 yaşında hayatını kaybetti.
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