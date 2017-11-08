Bond kızı Karin Dor hayatını kaybetti

Karin Dor geçtiğimiz yıl arabası ile bir bebek arabasına çarptıktan sonra büyük bir şok ve sarsıntı yaşamıştı. O günden beri sağlıkla ilgili çeşitli sıkıntılar yaşayan Dor dün akşam 79 yaşında hayatını kaybetti.