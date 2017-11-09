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    Bond kızı Dor hayatını kaybetti

    Hürriyet Haber
    09.11.2017 - 06:09 | Son Güncelleme:

    1967 yılında Sean Connery ile Bond kızı olarak filimler de oynayan Alman asıllı aktirist Karin Dor 79 yaşında hayatını kaybetti

    Karin Dor geçtiğimiz yıl arabası ile bir bebek arabasına çarptıktan sonra büyük bir şok ve sarsıntı yaşamıştı. O günden beri sağlıkla ilgili çeşitli sıkıntılar yaşayan Dor dün akşam 79 yaşında hayatını kaybetti

    Etiketler: Sean Connery , James Bond , Film
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