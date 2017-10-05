Bomonti’ye 250 milyon dolar yatırım

Metrekare birim fiyatlarının 8 bin 300 liradan başladığı projede en düşük daire fiyatı ise 714 bin lira olarak belirlendi. Nidapark Bomonti Teras, Nidakule Bomonti Ofis, Nidapark Bomonti Kule, Nidapark Bomonti Meydan, Nidapark Bomonti Suit olmak üzere 5 bölümden oluşan projede, bir yüksek katlı kule ile 4’ü 5 katlı yatay blok yer alıyor. Projeyi kendi stoku olan arsa üzerinde hayata geçirdiklerini belirten Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, yanındaki bir arsayı da alarak projeyi büyütürken, toplamda 250 milyon dolar yatırım yapıldığı açıklandı. Bomonti’nin tarihi ve kültürel yapısıyla önemli bir geçmişi olduğunu belirten Özcan Tahincioğlu, bölgeyi ayrıca iş ve eğlence merkezi olması ile ulaşımın ana hatlarına yakınlığı nedeniyle özellikle tercih ettiklerini söyledi.

599 KONUT

Nidapark Bomonti projesinde toplam 599 konut, 60 adet ofis ve 18 adet cadde mağazası olduğu bilgisini veren Tahincioğlu Genel Müdürü Alpaslan Çalım, ön talep döneminde ciddi bir talep aldıklarını, konutların 151’inin satıldığını ifade etti.

Özcan Tahincioğlu, 2017 sonuna kadar 2 aylık süreçte İstinye projesini ve butik bir proje olarak hayata geçirdikleri Kağıthane projesini de satışa çıkaracaklarını söyledi.