Bomontiada’nın ALT’ından yayılan enerji

Restore edilen tarihi bira fabrikasında konumlanan Bomontiada, şu sıralar İstanbul’un yüksek enerjisinin en yoğun hissedildiği yerlerin başında geliyor. Babylon’u, Leica Gallery İstanbul’u, kafeleri ve barları bir yana, bu enerjinin önemli bir kısmı da Bomontiada’nın Alt’ından geliyor. Zira iki yıl önce açıldığında daha çok Türkiye ve dünyadan sanatçıların katıldığı sergileriyle gündeme gelen Bomontiada Alt, yeni sezonla birlikte A Corner in the World’ün (Dünyada Bir Yer) yön verdiği performans, sahne sanatları, film ve müzik ağırlıklı programıyla kentin yaratıcı enerjisini yansıtan hayli işlek bir mekân haline geldi. Alt’ta hemen her gün, hatta bazı günler birden fazla etkinlik var ve hepsi yoğun ilgi görüyor.

Yürütücülüğünü Fatih Gençkal, Burcu Yılmaz ve Claire Zerhouni’nin üstlendiği, 10’un üzerinde gönüllünün yer aldığı A Corner in the World, 2015 yılında Kadıköy Yeldeğirmeni’ndeki Köşe adlı mekânda bir sahne sanatları festivali olarak başladı. Festivali iki sene bağımsız şekilde tamamen gönüllü ekiple yürüttükten sonra yolları Alt’la kesişti. Alt’ın daha katılımcı ve sürekli etkinlikler düzenlenen bir mekân olmasının istendiğini belirten Fatih Gençkal, “Bomontiada şehrin kültür ve sanat hayatında önemli potansiyele sahip bir yer. Buranın daha işleyen, daha üretim odaklı, şehrin genç ve yaratıcı enerjisini toplayan bir yer olması gibi bir hedefleri vardı. Biz sahne sanatları alanından geliyoruz ama festivalde yaptığımız, farklı disiplinleri bir araya getirmekti. Dans da vardı, tiyatro, müzik, video ve görsel sanatlar da... Bizim Alt’ta yapmaya çalıştığımız şey de benzer; farklı disiplinler bir arada... Sadece sahne sanatları değil sanatın her alanından yaratıcı insanların burayı kullanması, burada işler üretmesini sağlamak gibi bir misyonumuz var” diyor.

Fatih Gençkal

A Corner in the World, başlangıçta alternatif bir oluşum olarak çıktı. Bomontiada Alt ise son derece göz önünde bir yer. Bu durum bir çekince yaratıyor mu? “Çekinceden ziyade heyecan yaratıyor” diyor Gençkal, “Biz tam festivali sene içerisine yayalım, başka etkinlikler de yapalım ama bunun için nasıl bir kaynak bulabiliriz, nasıl bir ortam yaratabiliriz diye düşünürken aslında hayallerimizi gerçekleştirebileceğimiz, hatta ötesini de hayal etmeye başlayabileceğimiz bir ortam sunuldu. Bu anlamda çok heyecan vericiydi. Biz tamamen alttan geliyoruz ve aslında iki taraf için de çok önemli bir buluşma olduğunu düşünüyorum. Festivalimiz her seferinde büyük rağbet görmüştü, özellikle seyirciden ve sanatçılardan... Çünkü İstanbul’da böyle bir boşluk var aslında. Gerçekten iş üretmelerini teşvik edecek, iş üretebilecekleri alanlar verecek yer anlamında çok az olanak var. Burası dokuz farklı odası olan büyük bir alan. Alt’ta biz her şeyi programlayalım, yapalım değil de bir şeyler denemek isteyen daha fazla insana alan açalım derdindeyiz. Bizim uzmanlık alanımıza girmeyen disiplinlerde ise alanında yetkin kişi ve kurumlarla işbirliği yapıyoruz. İnsanlar burayı öğrendikçe, Alt’ın biraz değiştiğini fark ettikçe bize geliyorlar. Biz de aslında bundan çok mutlu oluyoruz.”

Fatih Gençkal, seyirci ilgisinden de çok memnun: “19 -24 Eylül arasında açılış haftası yaptık, çok büyük rağbet gördü. Günde iki-üç etkinlik programladık. Ekim ayı başından itibaren de düzenli programımız başladı. Haftanın dört günü performans, bir günü müzik, bir günü sinema ve arada başka sürpriz etkinlikler, sergiler vs. de devam ediyor. Seyirci ilgisinin sürekliliği için yoğun çalışıyoruz. Bazı etkinliklerimiz ücretli ama çok ulaşılabilir fiyatlar; öğrenci 15 lira, tam 25 lira, sinema ise 10 lira.”

ALT’TA BU HAFTA

A Corner in the World, Alt’ın programlanmasını üstlendikten sonra ilk iş projesi olan gençlere açık çağrı yaptı. Kariyerinin henüz başındaki gençlere yönelik ‘Alt 001’ başlıklı program dahilinde Nursev Irmak Demirbaş’ın ‘Bir Evren Tasarlama Denemesi’ adlı projesi seçildi. Alt’ın sağladığı bütçe ve mekân desteğiyle projesini hayata geçiren Demirbaş’ın performansı 16-17 Kasım saat 19.00’da izleyiciyle buluşacak.

Misafir sanatçı programı ‘Alt +’ dahilinde desteklenen, Semih Fırıncıoğlu’nun yönettiği, ekim ayı boyunca seyircilere açık provaları yapılan ‘İki’ adlı dans tiyatrosu ise 21. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında 11, 18 ve 25 Kasım tarihlerinde saat 20.30, 19 Kasım Pazar günü saat 17.00, 26 Kasım Pazar ise saat 13.00 ve 15.00’te izlenebilir.

Antik Yunan tragedyası ‘Troyalı Kadınlar’dan esinlenerek günümüzün yıkım görüntülerine doymuş zihinlerine bir yıkım hikâyesi anlatan Fatih Gençkal’ın yönettiği ‘Ellipsis’ adlı performans ise yine İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında 17 Kasım Cuma 20.30, 18 Kasım ve 25 Kasım tarihlerinde saat 17.00’de...

Bomonti’de bir audio-walk şeklinde tasarlanan Zinnure Türe’nin ‘Sarı Güzergâh’ adlı performansı da 18 Kasım Cumartesi saat 15.00, 25 Kasım Cumartesi saat 13.00’te Alt’ın önünden hareketle başlıyor.

Elbette Alt’taki etkinlikler performanslarla sınırlı değil... Başka Sinema işbirliğiyle tüm zamanların en iyi korku filmleri arasında sayılan ‘Suspiria’, 40. yılına özel 35 mm negatifinden restore edilmiş sansürsüz kopyasıyla 12 Kasım Pazar saat 15.00’te, Ulrich Seidl’ın yönettiği ‘Ölümcül Oyun’ ise aynı gün saat 17.30’da izlenebilir.

Müzik programları kapsamında ise Dolu Kadehi Ters Tut, 14 Kasım Salı saat 20.30’da interaktif canlı performans ile fotoğrafı birleştiren bir konser deneyimi yaşatacak... Deniz Tekin’e gitarda Gürhan Öğütücü’nün eşlik edeceği akustik performans 21 Kasım Salı saat 20.30’da, müziğin prova sürecini gözlemleyerek seyirciye müzik üretimine gözlemci olarak katılma şansı sunan Can Kazaz ile Açık Prova ise 28 Kasım Salı günü saat 20.30’da.

Ücretli Alt etkinliklerinin biletleri Mobilet üzerinden alınabiliyor.