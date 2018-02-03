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    Bombaymış... Siyanürle intihar mı etti?

    Fevzi KIZILKOYUN/ANKARA
    03.02.2018 - 00:07 | Son Güncelleme:

    BAŞKENTTE Çukurambar semtindeki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı’ndaki patlamanın bombalı saldırı sonucu meydana geldiği belirlendi.

    Görüntü incelemesinde araçla bölgeye gelen bir kişinin sırt çantasındaki patlayıcıyı vergi dairesinin girişine bıraktıktan sonra oluşturduğu düzenek yardımıyla uzaktan kumandayla patlattığı ortaya çıktı. Saldırının PYD/YPG/PKK bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Önceki gece sabaha kadar yapılan incelemelerde büyük bir faciadan dönüldüğü ortaya çıktı.

    SİYANÜR İDDİASI
    MOBESE’den belirlenen bir şüpheliden yola çıkan TEM polisi, Osmaniye’de iki, Adana’da iki, Şırnak’ta iki, Mardin’de iki ve Mersin’de iki kişi olmak üzere toplam 10 kişiyi gözaltına aldı.

    Osmaniye’deki baskında 1991 Mardin Mazıdağı doğumlu Ersen Ertogan’ın gözaltına alınacağı sırada siyanür içerek intihar ettiği iddia edildi. PYD/YPG’nin kontrolünde bulunan Suriye’de eğitim aldığı belirlenen Ertogan’ın yasadışı yollarla ülkeye girdiği sanılıyor.

    Kriminal incelemede patlayıcının TNT-RDX karışımı olduğu belirlendi. Saldırının Zeytin Dalı harekâtına misilleme olarak planlandığı da iddia edildi.

    Etiketler: terör saldırısı , çukurambar , ANKARA , gazetehaberleri , son dakika
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