Bombasız kalınca araçla ezdiler

ÖNCEKİ akşam Barcelona’da düzenlenen saldırıdan yaklaşık 8 saat sonra bir terör saldırısı daha yaşandı. Bu kez Ba

rcelona’nın 130 kilometre kuzeyindeki tatil beldesi Cambrils kana bulandı. Saldırganlar, lüks bir araçla yayaları ezdi. Olayda biri polis 6 kişi yaralandı bir kişi de öldü. Barcelona’daki saldırıyla birlikte toplam can kaybı 14’e, yaralı sayısı 130’a çıktı. Polis yetkilileri, Barcelona’daki saldırıyla Cambrils’deki eylemin bağlantılı olduğunu bildirdi. İki saldırının 8 ile 12 kişiden oluştuğu tahmin edilen bir hücre tarafından yapıldığı görüşü hâkim.

BIÇAK VE BALTALARLA SALDIRDILAR

Cambrils’deki saldırıda sahil yolundaki insanları hedef alan teröristlerin aracı devrilerek ters döndü. Bunun üzerine saldırganlar, otomobilden çıkıp bıçaklar ve baltalarla çevredekilere saldırmaya başladı. 5 saldırgandan dördü kısa süre içinde polis tarafından vurularak öldürülürken, beşinci saldırgan birkaç yüz metre koştuktan sonra vurulabildi. Teröristlerin üzerinde intihar bombası olduğu sanılması paniği artırdı. Ancak söz konusu intihar bombası yeleklerinin sahte olduğu anlaşıldı. Buna rağmen polis, yelekleri imha etti.

‘DAHA BÜYÜK SALDIRI PLANLIYORLARDI’

Saldırının, Katalonya’nın güneyindeki Alcanar’daki patlamayla bağlantılı olduğu ortaya çıktı. 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı söz konusu patlamanın nedeni gaz kaçağı olarak açıklanmıştı. Polisler Barcelona ve Cambrils’deki saldırılar sonrası araştırmalarını derinleştirince söz konusu patlamanın bomba hazırlığından olduğunu tespit etti. Katalonya polis yetkilisi Josep Lluis Trapero, “Daha büyük bir saldırı planlıyorlardı, ancak Alcanar’daki patlama sonucu gerekli malzemelerini kaybettiler” açıklamasını yaptı.

BAŞ ŞÜPHELİ MOUSSA

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin eyleme ne derece dahil olup olmadığı bilinmiyor. Gözaltındakilerden biri minibüsle Barcelona’daki saldırıyı yapan Fas kökenli Moussa Oukabir’in ağabeyi Driss Oukabir (28). Barcelona’daki saldırıda kullanılan minibüs Driss Oukabir’in kimliğiyle kiralanmış. Gözaltına alınan Driss, kimliğinin kardeşi Moussa Oukabir tarafından çalınmış olabileceğini söylüyor. Şimdi Moussa’nın Cambrils’deki saldırıda öldürülen teröristler arasında olup olmadığı araştırılıyor. Fas asıllı Moussa Oukabir’in 18 yaşında. İspanyol medyası, şüphelinin Kiwi adlı sosyal medya sitesinde Müslüman olmayanlara tehditler savuran mesajlarını yayınladı.

LONDRA, PARİS, BARCELONA: ÜÇÜNDEN DE KURTULDU

Aylar önce Avrupa turuna çıkan 26 yaşındaki Avustralyalı Julia Monaco adlı kadın, DEAŞ’ın üstlendiği Londra, Paris ve Barcelona saldırılarının tümünde bu kentlerdeydi. Julia Monaco, önceki gün Barcelona’da bir aracın ünlü La Rambla Caddesi’nde yayaların üzerine sürüldüğü sırada bir arkadaşıyla beraber yakındaki bir alışveriş merkezindeydi. Monaco, haziran ayında Londra’daki turistik Borough Market ve London Bridge bölgelerinde düzenlenen bıçaklı saldırılar sırasında arkadaşlarıyla birlikte bölgedeydi ve o gece bir süre metroda mahsur kalmıştı.

MAĞAZADA KİLİTLİ KALDIK

Avustralyalı kadın birkaç gün sonra Paris’e geçmiş, Notre Dame Katedrali’ni gezdiği sırada, binanın hemen dışında düzenlenen saldırıda bir polis bıçaklanmıştı. Julia Monaco, saldırılara rağmen ülkesine dönmek istemediğini, tatilini sürdüreceğini söyledi. İki arkadaşıyla alışveriş merkezindeyken güvenlik alarmı verilip kapıların kilitlendiğini belirten Monaco, “Bir anda herşey değişti ve herkes canını kurtarmak için panik içinde kaçışmaya, ağlamaya başladı. Biz ise dükkana kitlenmiş olarak kaldık” dedi.

34 ÜLKEDEN KURBAN

BARCELONA’daki saldırı 34 ülkeden insanın ölümü ya da yaralanmasına yol açtı. Ağır yaralılar nedeniyle can kaybının artmasından endişe edilirken La Rambla’da aynı dehşeti yaşayan kurbanların da kimlikleri ortaya çıkmaya başladı.

- İspanyol ve annesi ağır yaralı olan 7 yaşındaki İngiliz Julian Cadman kayıp listesinde yer alıyor. Basında saldırıdan hemen önce çocuğun Barcelona’da çekilmiş fotoğrafları yayınlandı.

- Saldırının bir diğer kurbanı ise 3 yaşındaki İspanyol çocuk Llimiana oldu. Annesi, büyükannesi, kızkardeşi ve teyzesiyle birlikteydi. Llimiana’yı kurtarmaya çalışırken yaralandılar.

KORKMUYORUM

- Barcelona ve Cambrils’de 14 kişinin öldüğü terör saldırılarının ardından İspanya’da üç gün yas ilan edildi. Halk, saldırının gerçekleştiği Barcelona’daki La Rambla Caddesi’ni çicekler, mumlar ve yazdıkları notlarla donattı.

- Kurbanların anılması için bir dakikalık saygı duruşunun yapıldığı törene İspanya Kralı Felipe ve İspanya Başbakanı Mariano Rajoy da katıldı. Anma için toplanan binlerce kişi, Katalanca “Korkmuyorum” sloganları attı.