Bombalı motosikletle saldırı: 17'si polis 18 yaralı

Mesai çıkışı polis servis otobüsünün geçişi sırasında yol kenarına park edilmiş motosiklette bulunan bomba uzaktan kumandayla patlatıldı. Otobüsün arka kısmına denk gelen patlamada 17’si polis, 18 kişi yaralandı. Büyük paniğe yol açan bombalı saldırı nedeniyle olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki birçok binanın da camları kırıldı.



OTOBÜS ALEV ALDI

Araç trafiği kilitlenince ekipler bölgeye güçlükle ulaştı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, Mersin Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Şehir Hastanesi ve Toros Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Patlamada alev alan otobüs ise itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Patlayan motosikletin parçaları ise tek tek toplandı. Mersin Valisi Ali İhsan Su ile Emniyet Müdürü Mehmet Şahne olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan da olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, 3 savcının görevlendirildiğini bildirdi.