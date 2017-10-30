Bombalar AVM’deki mikrodalgadan çıktı



TERÖRLE Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy ve Esenyurt’ta 2 evde meydana gelen patlamaların ardından başlattığı çalışmada, evlerde terör örgütü DEAŞ üyelerinin kaldığını ve bombalı eylem hazırlığında olduklarını belirlemişti. Bomba yükledikleri otomobilin izi önceki gün Bayrampaşa’da bir alışveriş merkezinin (AVM) açık otoparkında bulundu. 4 kişi araçtan uzaklaşmak için hareket ettiklerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandılar. Kaçmaya çalışan DEAŞ üyelerinden biri bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

OTOPARKTA 66 BOMBA

Polis, otoparkta bomba yüklü sadece bir otomobil olmadığını, ikinci DEAŞ üyesinin otoparka getirdiği motosiklette de bomba olduğunu belirledi. Her iki araçta 66 tane el yapımı, uzaktan kumandalı parça tesirli bomba bulundu. Gözaltına alınan DEAŞ üyelerinden ikisinin M.P. ve eşi S.P. olduğu belirlendi. DEAŞ üyelerinin Türk asıllı Avusturya vatandaşı olduğu, çiftin 5 yıldır Arnavutköy’de yaşadıkları tespit edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, AVM içinde içi bomba doldurulmuş 4 mikrodalga fırın da bulundu. Araştırmalar sonucunda iki DEAŞ hücresinin saldırıları nasıl düzenleyecekleri deşifre edildi. Teröristler bir süre önce AVM’deki mağazalardan mikrodalga fırın aldı. Mikrodalga fırınların içini bombayla dolduran teröristler, daha sonra fırınlarda problem olduğu bahanesiyle tekrar AVM’ye götürerek içeriye soktular. Bomba dolu fırınlar emanet bölümüne konuldu.

KALABALIĞIN ARASINDA..

İddiaya göre DEAŞ hücresi ilk aşamada bu fırınlardaki bombaları uzaktan kumandayla patlatacaktı. İnsanlar panik halinde kaçarken otomobil ve motosikletteki bombalar da uzaktan kumandayla havaya uçurulacaktı. Son aşamada da canlı bomba yeleklerini giyerek yardım için toplanan insanların arasına dalarak bomba butonlarına basacaklardı. Bu saldırıları düzenlemeden önce de polisin dikkatini başka yöne çekmek için Arnavutköy ve Esenyurt’taki evlerde bombaları patlatmışlardı. Bu evlerdeki bombaların ise binaları yıkmak üzerine planlandığı anlaşıldı.