Bombacının rotası... Geceyi patlayıcılarla burada geçirmiş

Patlamanın ardından TEM ve istihbarat polisinin yaptığı çalışmaya göre, saldırı sonrası yakalanacağı sırada siyanür içerek intihar ettiği öne sürülen Ersen Ertogan, yasadışı yollardan Suriye’den Türkiye’ye giriş yaptı. Aksaray’da bomba düzeneklerini kuran Ertogan ile Chuckmaus, Ankara’ya geldi.

Güvenlik kamera görüntülerine göre Ertogan, elinde patlayıcı dolu valizle 31 Ocak’ta vergi dairesine geldi, ancak saldırıdan vazgeçerek bir taksiye binmek istedi. Taksici kendisinden şüphelenerek araca almadı. Bunun üzerine Ertogan, vergi dairesinin 100 metre ilerisinde terk edilmiş bir konteynırı görünce camı kırarak içeri girdi; geceyi burada geçirdi. 1 Şubat’taki patlamada üç kişi hafif yaralanmıştı. Chuckmaus’un getirdiği üç valiz patlayıcıdan biri Ankara’da patlatılırken, diğer iki valizin izine ulaşılamadı.