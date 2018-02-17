Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Bombacının rotası... Geceyi patlayıcılarla burada geçirmiş

    Bombacının rotası... Geceyi patlayıcılarla burada geçirmiş

    Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
    17.02.2018 - 00:30 | Son Güncelleme:

    ANKARA’da vergi dairesine yönelik bombalı saldırının talimatını, terör örgütü PYD/YPG’li ‘Ebu Serdar’ kod adlı Alan Chuckmaus’un verdiği belirlendi. Yasadışı yollardan Türkiye’ye soktuğu patlayıcıları, saldırıdan 15 gün önce Aksaray’daki kız kardeşi Amina’nın evine götüren Chuckmaus’un patlamadan hemen önce Şanlıurfa’dan Suriye’ye kaçtığı, saldırıyı düzenleyen Ersen Ertogan’ın da olaydan önceki geceyi boş konteynırda geçirdiği saptandı.

    Patlamanın ardından TEM ve istihbarat polisinin yaptığı çalışmaya göre, saldırı sonrası yakalanacağı sırada siyanür içerek intihar ettiği öne sürülen Ersen Ertogan, yasadışı yollardan Suriye’den Türkiye’ye giriş yaptı. Aksaray’da bomba düzeneklerini kuran Ertogan ile Chuckmaus, Ankara’ya geldi.

    Güvenlik kamera görüntülerine göre Ertogan, elinde patlayıcı dolu valizle 31 Ocak’ta vergi dairesine geldi, ancak saldırıdan vazgeçerek bir taksiye binmek istedi. Taksici kendisinden şüphelenerek araca almadı. Bunun üzerine Ertogan, vergi dairesinin 100 metre ilerisinde terk edilmiş bir konteynırı görünce camı kırarak içeri girdi; geceyi burada geçirdi. 1 Şubat’taki patlamada üç kişi hafif yaralanmıştı. Chuckmaus’un getirdiği üç valiz patlayıcıdan biri Ankara’da patlatılırken, diğer iki valizin izine ulaşılamadı.

    Etiketler: Ebu Serdar , Ankara , gazetehaberleri , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri