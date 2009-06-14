Bomba ile mantar

Gökmen Avcı yazıyor

Cristiano RONALDO için REAL MADRİD 94 Milyon Euro bonservis bedelli ödemeyi taahhüt etmiş.

Daha birkaç gün önce MILAN’a 67.2 Milyon Euro verip, KAKA’ya kendi formasını giydirmiş olan REAL MADRİD bunu yapan.

Başarısız geçen sezonun ardından BAŞKAN, taraftarlarına ve camiasına önümüzdeki sezon için “BOMBA TRANSFER” için söz vermiş anlaşılan.

Sözünü de tutuyor. BOMBALAR ARD ARDA PATLIYOR.

REAL MADRİD bu parayı nasıl ve nereden çıkaracak merak ediyorum.

Forma satışı derseniz, 2 Süper Transfer olunca taraftar ne yapacak. 2 forma alıp dönüşümlü mü giyecekler?

Belki de ilk kez TEK FORMAya 2 İSİM YAZACAKLAR.

KAKA RONALDO. Olmadı.

RONAKDO KAKA. Bu da olmadı. Başka çözüm bulmalılar.

Neyse, problemi yaratan kimse, O çözsün.

Aklın ve mantığın kabullenmekte zorlandığı bu TRANSFER POLİTİKAsının amacı, RAKİPLERİne GÖZ DAĞI VERMEK. 1 NUMARA BENİM DEMEK. ÇITAYI YÜKSELTMEK. GÜNDEMİ GERÇEKTEN İŞGAL ETMEK…

Gelelim bu transferin bizi ilgilendiren bölümüne.

Malum, birkaç ay içinde Avrupa Kupalarında maçlar başlayacak.

Şampiyonlar Ligi’nde BEŞİKTAŞ ve SİVASSPOR mücadele verecek. Gruplarda muhtemel rakiplerden biri de REAL MADRİD olacak.

Aynı gruba düşersek, bu takımla nasıl baş edeceğiz?

“ŞANSIMIZ % 51” dersek, bu sefer KOMİK OLURUZ.

Tüm takımlar GERÇEK HEDEFlerini DÜRÜTÇE belirleyip, ona göre hareket etmeleri gerekmektedir.

Artık bu iletişim ortamında, insanları ikna etmek çok, ama çok zor.

Transfer döneminde gözler 3 Büyük Takım üzerine çevriliyor. Bu sezon 3 takım da iddialı açıklamalar yaptı.

PATLAYACAK BOMBALARIN OLDUĞUNDAN BAHSETTİLER.

PATLAYAN BOMBA VAR MI?

BU TRANSFERLER “BOMBA” İSE, KAKA ve RONALDO’nun TRANSFERLERİ NE?

ONLARIN TRANSFERİ “BOMBA” İSE, BİZİMKİLERİN Kİ NE?

OLSA OLSA “MANTAR” OLUR..

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KÖLE DÜZENİ… Mİ?

Sonunda Mehmet TOPUZ olayı sonuçlandı.

SEZON FİNALİnde BEŞİKTAŞLI Mehmet TOPUZ, FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI.

Akıllarda kalan soru ise, KÖLE DÜZENİ VAR mı? YOK mu?

Bence YOK…

Bunu öne sürüp, bir şeyler elde etmeye çalışanlar var.

18 yaşını aşmış birisi aklı başında ise, NOTER huzurunda attığı her imzadan sorumlu olur.

Mehmet TOPUZ’un 2009 sezonu sonuna kadar sözleşmesi var iken, taraflar bir araya geliyor. Karşılıklı görüşmeler sonunda, Mehmet TOPUZ, 2009-2010 sezonunda da KAYSERİSPOR’da oynayacağını SÖZLEŞME İMZALAYARAK YAZILI OLARAK HERKESE BİLDİRİYOR. Eğer bu sözleşme, ZORLA İMZALATILMIŞ ise, bugüne kadar Mehmet TOPUZ’un Emniyet Güçlerine başvurması gerekirdi. Böyle bir durum olmadığına göre, Mehmet TOPUZ, 2009-2010 sezonu sonuna kadar KAYSERİSPORlu.

Herhangi bir futbolcu veya takım, karşılıklı imzaladıkları sözleşmeyi tek taraflı veya karşılıklı olarak bozabilirler. Sonuçta cezai şartlara katlanırlar. Bugüne kadar bunun gibi birçok olay olmuştur ve olacaktır.

Özele, Mehmet TOPUZ olayına bakarsak;

Mehmet TOPUZ sözleşmeyi TEK TARAFLI olarak fesh etmek istemekte. TABİİ Kİ SÖZLÜ OLARAK…

KAYSERİSPOR ise bu durumda, BONSERVİSİ başka bir TAKIMa SATMAKTADIR. TABİİ Kİ SÖZLÜ OLARAK.

YAZILI OLAN HİÇBİR ŞEY YOK ORTADA. (GÖRMEDİĞİMİZ İÇİN BÖYLE DİYORUZ.)

KAYSERİSPOR sözleşmenin tarafı olan Mehmet TOPUZ’u RIZASI olmadan HİÇBİR TAKIMda OYNAMAYA ZORLAYAMAZ.

Öyleyse,

Mehmet TOPUZ özgür iradesi ile imzaladığı sözleşmenin maddelerine uymak zorunda.

Başka takıma gitmek isterse de, cezai şartlara uyup, BAŞKA TAKIMA GİDER.

Durum bu kadar basit iken, BU SORUNLAR NASIL OLUŞUYOR?

Mehmet TOPUZ, takımından “ANALAYIŞ” bekliyor. Beni istediğim takıma gönderin diyor. Ama bunu BAŞKAN’ının karşısına çıkıp, durumunu anlatıp, hedeflerini anlatıp, istemiyor.

Kaba tabirle MUHATAP kabul etmeyip, medya aracılığı ile, EMRİVAKİ yapıp, ANLAYIŞ bekliyor.

E TABİ, BU BİRAZ ZOR..

Sonra herkes elinde olan veya olmayan kozları kullanıp, bundan faydalanmak istiyor.

Şimdi O BİR FENERBAHÇEli. HAYIRLI OLSUN.

Bakalım bu duruma, bir televizyonda, “Bu saatten sonra, Mehmet TOPUZ’u FENERBAHÇE’de görmek istemiyorum, taraftar da istemez” diyen Rıdvan DİLMEN ve Ziya ŞENGÜL NE SÖYLEYECEK.