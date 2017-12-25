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    Bomba gibi patladı... Sebebi şoke etti

    AA
    25.12.2017 - 12:03 | Son Güncelleme:

    Denizli'de apartmanın 3'üncü katındaki evde gece şarj olması için prize takılı bırakılan elektronik sigaranın patlaması sonucu yangın çıktı. Evdeki 3 kişi itfaiye ekiplerince balkondan tahliye edildi. Ailenin yakını Devran Toprak, 'Patlama olmuş ve her yer sarsılmış' diyerek korku dolu anları anlattı.

    Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 10004 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katında oturan S.S'ye ait evde gece şarj olması için prize takılı bırakılan elektronik sigara patladı.

    Patlama nedeniyle oturma odasındaki camlar kırıldı, evde yangın çıktı. Komşuların haber vermesinin ardından olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

    Bomba gibi patladı... Sebebi şoke etti

    EŞYALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle S.S, eşi M.S. ve 2 yaşındaki oğulları H.S'yi balkondan tahliye etti. Ev sakinleri, 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.  Yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

    Bomba gibi patladı... Sebebi şoke etti

    "PATLAMA OLMUŞ HER YER SARSILMIŞ"

    Ailenin yakını Devran Toprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, evde elektronik sigaranın patlaması sonucu yangın çıktığını söyledi.

    Toprak, "Aile, o sırada içeride uyuyormuş. O anda patlama olmuş ve her yer sarsılmış. Yangın çıkınca da balkona sığınmışlar. Sağ olsun itfaiye ekipleri, oradan tahliye ettiler. Tavsiyem elektronik sigarayı uzun süre şarjda bırakmasın kimse." diye konuştu.

    Bomba gibi patladı... Sebebi şoke etti

    Etiketler: Denizli , merkezefendi
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