Bölünme endişesi İspanya’ya gerdi

BAĞIMSIZLIK yanlısı tüm girişimleri, İspanya hükümetinin ve Anayasa Mahkemesi kararlarıyla iptal edilen meclis, yasa dışı olacağı çok önceden açıklanmasına rağmen 1 Ekim’deki bağımsızlık referandumunu yapmak iddiasıyla 6-7 Eylül günlerinde toplanma kararı aldı.

Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti kaynakları, oturumlarda ‘İspanya’dan kopma yasası’ olarak adlandırılan ‘Cumhuriyetin Kuruluşu ve Hukuki Geçiş Yasası’ ile 1 Ekim’deki bağımsızlık referandumu kararının resmi olarak alınmasını sağlayacak ‘Referandum Yasası’nın’ kabul edileceğini duyurdu.

İspanya Hükümeti ve Anayasa Mahkemesi kanadından yapılan açıklamalarda ise referandum kararının Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Carles Puigdemont tarafından imzalanır imzalanmaz harekete geçileceği bildirildi. 6-7 Eylül tarihlerinde acil toplanma kararı alan merkezi hükümetin Bakanlar Kurulunun ve Anayasa Mahkemesinin geçmişte olduğu gibi ayrılıkçı bu girişimi de engelleyecek yasal mekanizmaları devreye sokacağı açıklandı.





RAJOY: DEMOKRASİYE YAPILMIŞ SAHTEKARLIK

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ise “Referanduma izin veremeyiz, çünkü bu demokrasiye yapılmış bir sahtekarlık. Demokratik bir hükümetten, demokrasinin temel yasalarına ve anayasaya karşı olması istenemez” dedi. Bağımsızlık referandumunu teşvik edenlerin ‘ulusal egemenliğin müzakere edilemez olduğunu’ bilmelerine rağmen ısrarcı olduklarını ve ‘diyalog istemediklerini’ savunan Rajoy, konuşmasında şunları kaydetti:

“Referanduma onay vermeyeceğimi biliyorlardı. Çünkü bunu yapamazdım ve yapmak da istemiyordum. Yasaya karşı oldukları için hiçbir ülkenin kendilerine destek vermeyeceğini de biliyorlardı. Avrupa’ya gittiklerinde bu projenin hayatta kalamayacağını da biliyorlardı ama tüm bunlara rağmen kendilerini hiçbir yere götürmeyecek bu yola girdiler. Burada ulusal egemenlikten bahsediyoruz. Buna ne meclisler ne hükümet ne de başbakan karar verebilir. Bunun kararını ancak İspanyolların tamamı verir.”

Rajoy, Katalonya yerel meclisinin alacağı yeni kararlara karşı ‘kararlı, akıllı, ölçülü ve rahat bir şekilde hareket edeceklerini’ vurgulayarak, “İspanya’nın birliğini koruyacağız ve yasaları yerine getireceğiz” diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria da 1 Ekim’de Katalonya’da oy sandıklarının konulması halinde hemen toplatılması için gerekeni yapacaklarını söyledi.