Bölünme değil birlik zamanı

KATALONYA’daki referandum konusunda başından bu yana sessiz kalmak için özel çaba harcayan Avrupa Birliği Komisyonu, şaşırtıcı olmayan şekilde üye ülkesi İspanya’dan yana tavır koydu. AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, referandumun İspanya Anayasası’na göre meşru olmadığını belirterek, “İspanya’nın iç sorunu ve İspanya’nın anayasal düzenine uygun ele alınmalı” dedi.

İspanya Anayasası’na uygun şekilde bir referandum düzenlenmesi halinde bile ayrılan bölgenin kendisini AB’nin dışında bulacağını hatırlatan Schinas, “Komisyon, konunun hukuki boyutlarının ötesinde, bölücülük ve parçalanma değil, birlik ve istikrar zamanı olduğuna inanıyor” dedi.

İlgili tüm tarafları hızlı şekilde çatışmadan diyaloğa yönelmeye çağırdıklarını belirten Schinas, özellikle Avrupa basınında yoğun şekilde eleştirilen İspanyol polisinin orantısız güç kullanımına ilişkin doğrudan yorum yapmaktan kaçınarak, “Şiddet hiçbir zaman siyasetin bir unsuru olamaz” ifadelerini kullanmakla yetindi. “Zorlu sürecin, vatandaşların temel haklarının yüceltildiği İspanya Anayasası’na tam saygı içinde idare edilmesi konusunda Başbakan Mariano Rjoy’un liderliğine güveniyoruz” vurgusu da AB Komisyonu’nun açıklamasının unsurları arasında yer aldı.

‘RAHATSIZ EDİCİ’

Birleşmiş Milletler’in İnsan Hakları Komiseri Zeid Ra’ad Al Hussein, pazar günkü yasaklı referandum sırasında İspanyol polisinin, Katalan ayrılıkçılara yönelik sert müdahalesinin rahatsız edici olduğunu belirterek; “İspanyol yetkililere, şiddetin bağımsız ve tarafsız bir şekilde soruşturulması çağrısı yapıyorum” dedi. Al Hussein, “Polis müdahalesi her zaman orantılı ve gerekli durumlarda olmalıdır” ifadesini kullandı.

BİR AÇIKLAMA DA ALMANYA’DAN

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İspanya ve Katalonya’yı diyaloğa davet ederek şiddetin kontrolden çıkmasının önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Gabriel iki tarafa da ‘sukûneti koruma’ ve kalıcı bir çözüm için çalışma çağrısında bulundu.

REFERANDUM NOTLARI

KATALONYA LİDERİ ARABULUCULUK İSTEDİ

- “Yüzde 90 Evet”: Katalonya Özerk Yönetimi Sözcüsü Jordi Turull, polisin ele geçirdiği oylar hariç oylamaya katılımın yüzde 42.3 olduğunu, 2.26 milyon oy kullanıldığını, yüzde 90 ‘Evet’ oyu çıktığını açıkladı.

- İspanya’dan ret: İspanya Adalet Bakanı Rafael Catala, Katalonya’nın bağımsızlık ilan etmesi durumunda İspanya’nın anayasal gücünü kullanacağını söyledi. Catala, İspanya Anayasası’nın 155’inci maddesine gönderme yaparak, bağımsızlık ilanı olursa özerkliğin askıya alınabileceğini belirtti.

- Arabuluculuk çağrısı: Katalonya lideri Charles Puigdemont, referandumun ardından uluslararası arabuluculuk istedi. İspanyol polisinin sert müdahalesi sırasında 800’den fazla kişinin yaralandığı belirtilirken dün Katalanlar protesto için yine sokağa çıktı. Eylemciler, referandum yanlısı hareketin sloganı haline gelen “Sokaklar her zaman bizimdir” sözlerini tekrarladı. Puigdemont, halkoylamasının ‘geçerli ve bağlayıcı’ olduğunu savunarak ‘bunu uygulamamız gerekiyor’ dedi.