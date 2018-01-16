MEB’in ‘rehberlik’ kurslarına tepki: Bölüm mezunlarını da, öğrencileri de mağdur edecek

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) özel okullardaki ihtiyacı karşılamak için sosyoloji, felsefe ve başka alan mezunlarına açacağı özel ‘rehberlik’ kursları, rehberlik ve psikolojik danışmanlık mezunlarının tepkisini çekti. “Binlerce alan mezunu varken neden alan dışı mezuna ihtiyaç duyuluyor?” sorusuna cevap arayan alan mezunları, bu durumun öğrencilere verilen hizmetin kalitesini düşüreceğini savunuyor. İkinci olarak da, “Bu yeniliğin arkasında ucuz iş gücü mü var?” diye soruyorlar. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Genel Sekreteri ve Psikolojik Danışman Ali Erdoğan, uygulamaya neden karşı çıkıldığını ve sakıncalarını Hürriyet Eğitim’e anlattı:

10 BİNDEN FAZLA MEZUN BULUNUYOR

Bakanlık bu kurslara neden ihtiyaç duyuyor bilmiyoruz. Geçmiş yıllarda da bunlar açıldı. Gerekçe olarak, “Bu alandan yeterince mezun yok ama çok fazla ihtiyacımız var” denildi. Sürekli bir ‘rehberlik’ kursu açılıyor. Her seferinde bunun bir defaya mahsus olduğu belirtiliyor ama hiç bitmiyor. Geldiğimiz noktada rehberlik ve psikolojik danışma bölümünden mezun olan 10 binden fazla atamayı bekleyen meslek mensubu var. Bunların herhangi bir kursa ihtiyacı yok. Bu alanda yetiştiler, 4 yıl lisans eğitimi aldılar ve istihdam edilmiyorlar, onların yerine sosyoloji, felsefe belki başka alanlardan mezun olanlara kurs açılıp özel okullarda görevlendirilecekler.

ÖĞRENCİLER İÇİN CİDDİ SAKINCALARI VAR

Kursların arka planında neler var, kalıcı mı olacak, her sene açılacak mı; bilmiyoruz. Tekrarlama ihtimali yüksek görünüyor. Kursların ne mezunlara, ne de hizmet alanlara bir faydası yok. 4 yıl bunun eğitimini almış, uygulamasını yapmış biri mi, yoksa iki haftalık kursa tabi olmuş meslek elemanı mı tercih edilmeli? Bu durum gelecek nesiller için ciddi problem yaratacaktır. Çünkü uygulamada bu alanda eğitim almış bir öğretmenin yapması gerekenler beklenecek. Okullarda rehberlik ve psikolojik danışmanlık yapan meslek elemanları öğrenci kişilik hizmetleri, kariyer danışmanlığı, eğitsel hizmetler veriyorlar. Bunu sınıflarda tanımlanmış ders olarak vermiyorlar, zaman zaman gruplara yönelik çalışmalar yapıyorlar. Bu bir üst öğretim kurumunu veya meslekleri tanıtmak olabilir. Öğrencinin eğitim sürecinden en iyi şekilde faydalanması için yol ve yöntemler, öğrenme şekilleri vs. geliştirip sunuyorlar. Bir de kişisel olarak öğrenciyi güçlendirme çalışması yapılıyor. Bireysel olarak öğrencinin kendini güçlü hissetmesi için eğitsel, mesleki ve kişisel olarak destek veriliyor. Ayrıca sınav kaygısı, okul kaygısı vb. birtakım konularda da öğrencilerle bireysel ve grup çalışması düzenleniyor. Öğretmenlere yönelik sınıf ortamında öğrencilere nasıl ulaşılması gerektiği konusunda çalışmalar oluyor. Sınıf gözlemleri, raporlar hazırlayıp okul idarelerine sunmak da çalışmalar arasında. Velilerin öğrencilerle iletişimi gibi konularda çalışıyorlar. Özel kurs alan öğretmenlerden de bu görevleri yapması beklenecek. Ama bu sağlıklı olmayacak. Çünkü rehberlik ve psikolojik danışmanlık birey adına karar alan değil, bireye karar alma sürecinde yollar gösterendir. Ama alan dışı mezunlarda birey adına karar verme durumları söz konusu oluyor. Karşılaştığımız örneklerde bunun ciddi sakıncalarını görüyoruz.

‘SADECE ÖZEL OKULLAR İÇİN’ DENİLİYOR AMA...

Bakanlık kurs alanların sadece özel okullarda çalışacağını söylüyor. Ama Milli Eğitim Bakanlığı’nın hem devlet, hem de özel okullarda denetimi sağlayıp, destek vermesi gerekirken böyle bir ayrım yapılması çok üzücü. Devlet okulunda matematik öğretmeninin, o bölümden mezun olmasına ne kadar dikkat ediliyorsa rehberlik ve psikolojik danışmanlık için de aynı özenin gösterilmesi gerekiyor. Kurslara katılanların ileride devlet okullarına atamasının olup olmayacağını da bilmiyoruz, bu da açıklanmadı.

‘UCUZ İŞ GÜCÜ MÜ ARANIYOR?’

Özel okulların böyle bir şeye ihtiyacı varsa yine alan mezunlarının tercih edilmesi gerekiyor. Başka alanlara nasıl öğretmen alıyorlarsa, o şekilde duyuruya çıktıklarında rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunları da doğal seyrinde iş başvurusunda bulunacaktır. Ama duyuru yaparken dikkat edilmesi gereken temel şey şu, matematik öğretmeni için hangi koşullar gerekiyorsa, bu alan mezunları için de aynı noktalara dikkat edilmeli. Fakat bakanlığın bu uygulaması “Biraz ucuz iş gücü mü aranıyor?” sorusunu da gündeme getiriyor. Bir sendikanın da bu yönde bir araştırması vardı.