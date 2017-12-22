Bolu’daki FETÖ davasında 17 sanığa beraat

Bolu Adliyesi’ndeki ağır ceza mahkemesi salonunun yetersiz olması nedeniyle Bolu Belediyesi Nik?h Salonu’nda görülen karar duruşmasına, 20 tutuklu sanık ile AİBÜ eski Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun ve eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Bahar’ın da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar katıldı. Duruşmada sanıklara son sözleri soruldu. Sanıkların tamamı beraatlerini talep etti. Mahkeme başkanı, karar öncesi salondaki sanık ve yakınlarına yaptığı açıklamada, verilen kararın uzun uğraşlar sonucu ve kimsenin hakkı yenilmeden verilmeye çalışıldığını ifade ederek, hayırlı olmasını diledi.

Mahkeme heyeti, eski rektör Hayri Coşkun ile eski rektör yardımcısı Mehmet Bahar’ın da aralarında bulunduğu 17 sanığın beraatine karar verirken, 2 sanık hakkında da ceza verilmesine yer olmadığı yönünde karar verdi. Sanıklardan 44’üne ’Terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 7 yıl 6 ay, 4 sanığa ise ’Terör örgütüne yardım etmek’ suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Hapis cezası verilen tutuklu sanıklardan 8’inin tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliye edilmelerine karar verildi.

Duruşmada, örgüt elebaşı Fethullah Gülen’in doktoru AİBÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı eski Başkanı Mehmet Yazıcı’ın da aralarında bulunduğu 10 firari sanığın ise dava dosyası ayrıldı. Sanıkların yakalanamayıp mahkemeye çıkartılamaması nedeniyle karar verilemedi.

Mahkeme çıkışı, beraat kararı verilen sanıkların yakınları büyük mutluluk yaşarken, ceza alan sanıkların yakınlarından bazıları fenalaştı.