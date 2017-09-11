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    Bolu'da “yardım edin” diye bağıran genç mahalleyi sokağa döktü

    İHA
    11.09.2017 - 23:50 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 23:52

    Bolu’da evinin balkonuna çıkarak “yardım edin, beni kurtarın” diye bağıran genç mahalle sakinlerini sokağa döktü.

    Edinilen bilgiye göre, Karaçayır Mahallesi Şehit Necip Emre Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın birinci katında yalnız yaşayan 25 yaşındaki Ömer Faruk K., evinin balkonuna çıkarak “yardım edin, beni kurtarın” diyerek bağırdıktan sonra tekrar evine girdi. Evin içinde de bağıran ve yardım isteyen genci duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.

    BAYGIN HALDE BULUNDU

    Olay yerine gelen ekipler sesin geldiği dairenin kapısının kapalı olması üzerine, eve balkondan girilmesi için itfaiye ekiplerine haber verdi. Eve giren itfaiye ekipleri genci yerde baygın halde yatarken buldu.

    Boluda “yardım edin” diye bağıran genç mahalleyi sokağa döktü

    112 ekiplerinin de hazır bulunduğu olayda, 25 yaşındaki Ömer Faruk K. ilk müdahalesi yapıldıktan sonra tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Öte yandan yardım çığlıklarıyla panik yaşayan onlarca mahalleli olay yerinde toplanarak dakikalarca gencin evden çıkarılmasını bekledi.

    Etiketler: bolu , yardım edin , mahalle
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