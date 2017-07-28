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    Bolu tüneli kapalı mı? Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak?

    Hürriyet Haber
    28 Temmuz 2017 - 22:53Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 22:53

    Bolu Dağı Tüneli, Ankara-İstanbul istikametinde gerçekleştirilecek olan çalışma nedeniyle 1 ay boyunca hizmet veremeyecek. Bolu Tüneli'ni de kapsayan çalışmalar, Abant ve Kaynaşlı kavşakları arasında gerçekleşecek. Bu istikamete alternatif yol olarak D-100 karayolu kullanılacak. Peki, Bolu Tüneli ne zaman açılacak? İşte, çalışma hakkında bazı detaylar

    Bolu Tüneli ne zaman açılacak sorusuna cevap arayan vatandaşlar, bu istikametin açılacağı tarihi merakla araştırmaya başladı. Ankara-İstanbul arasında yoğun olarak kullanılan istikamet, çalışmalar dolayısıyla bir süre hizmet veremeyecek. Peki, Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak? İşte, o bilgiler

    BOLU TÜNELİ NE ZAMAN AÇILACAK?

    Karayolları ekipleri, Anadolu Otoyolu’nun İstanbul yönünü Abant Kavşağı’ndan itibaren 24 Temmuz sabah saatlerinde ulaşıma kapattı. Beton bariyerler ve dubalarla yolu kapatan ekipler, sürücüleri Abant Kavşağı’ndan D-100 Karayolu’na yönlendirdi.

    Sürücüler, Bolu Dağı Tüneli’nin kapalı olduğu ve Abant Kavşağı’ndan çıkış yapmaları konusunda elektronik levhalarla uyarıldı.

    Bolu Dağı’nı D-100 geçişinden aşacak olan sürücüler Kaynaşlı gişelerinden tekrar TEM'e girerek yollarına devam ediyorlar.

    Bolu Dağı Tüneli’ni de kapsayan Abant ve Kaynaşlı kavşakları arasındaki yol çalışmasının 24 Ağustos tarihine kadar devam edeceği belirtildi.

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