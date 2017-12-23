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    Bolu Dağı'nda kar ulaşımı aksatıyor

    AA
    23.12.2017 - 09:37 | Son Güncelleme:

    Anadolu Otoyolu ile D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksaklık yaşanıyor.

    Bölgede dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı.  Kar yağışı Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde Sarıçökek, 1, 2 ve 3. viyadüklerle Bolu bölümünde Bolu Dağı Tüneli, Elmalık, Yumrukaya ve Dağkent mevkilerinde etkili oluyor.  Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmaları kapsamında güzergahta sürekli kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.

    Otoyolun Ankara istikametinde 1, 2 ve 3. viyadükler mevkilerinde zaman zaman kayan ve makaslayan tırlar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.  Öte yandan, D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde de kar yağışı etkili oluyor.  Bölgede görev yapan karayolları ekipleri, ulaşımın açık kalması için aralıksız karla mücadele çalışması yürütüyor.

    Bolu kent merkezinde de kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor. Kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetre olduğu kent merkezinde belediye ekipleri kar küreme çalışması yaparken, temizlik görevlileri ise sokak ve caddelerde biriken karları temizliyor.
    Esnaf da iş yerlerinin önünde biriken karları temizlemeye çalışıyor.
    Bolu Dağında kar ulaşımı aksatıyor

    Etiketler: buzlu yol
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