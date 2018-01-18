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    Bolu Dağı Tüneli'nde kar yağışı etkili oluyor

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    18.01.2018 - 21:08 | Son Güncelleme:

    Anadolu Otoyolu ile D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde başlayan kar yağışı, tipi şeklinde etkili oluyor. Bölgede, sabah başlayan sağanak öğle saatlerinde yerini kara bıraktı.

    Yağış, D-100 karayolunun Bolu kesiminde bulunan Abant Kavşağı ve Seymenler, Düzce kesiminde ise Bakacak, Bıçkıyanı, Heyelan ve Karanlıkdere ile otoyolun Bolu Dağı Tüneli ile viyadükler mevkisinde etkili oluyor.

    Karayolları personeli, bölgede karla mücadele çalışmasını sürdürürken, trafik ekipleri de güzergahı kullanacak sürücüleri etkili kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Araçlarında kış lastiği olmayan sürücülerin yola çıkmaması uyarısında bulunan ekipler, sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmaması çağrısı yaptı.

    Otoyolda seyreden sürücüler, tipi nedeniyle görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü yolda hızlarını azaltarak ilerlemeye çalışıyor. Bazı sürücüler yol üzerinde bulunan dinlenme tesislerine girerek, kar yağışının etkisini azaltmasını bekliyor. Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

    Kar yağışı nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde ise 25 santimetre oldu.

    KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK
    Öte yandan kar yağışı Bolu kent merkezi ile doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkı'nda da etkili olmaya devam ediyor.

    Kar yağışı ile birlikte kent merkezindeki kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, Abant Tabiat Parkı'nda ise kar kalınlığı 45 santimetre olarak ölçüldü.
    Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri kar yağışının bugün ve yarın devam edeceğini, cumartesi günü parçalı bulutlu olması beklenen havanın, pazar günü yerini sağanağa bırakacağını bildirdi.

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