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    Hürriyet >Eğitim>Bollywood yıldızı Khan MEB’de

    Bollywood yıldızı Khan MEB’de

    Hürriyet Eğitim
    07.10.2017 - 10:18 | Son Güncelleme:

    Türkiye´de bulunan Hindistanlı oyuncu, yönetmen ve yapımcı Aamir Khan, Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin´i ziyaret etti.

     

    Hindistanlı yönetmen ve oyuncu Aamir Khan´ı makamında kabul eden Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yusuf Tekin, ünlü yıldızı ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, çocuklara Khan’ın ‘3 İdiots’ ve ‘Her Çocuk Özeldir’ filmlerini önerdiklerini söyledi. Tekin, Türk eğitim sistemine ilişkin bilgisi olup olmadığını sorması üzerine Khan, “Henüz bilgim yok. Türkiye´yi tanıdıkça bu ziyaret vesilesiyle Türkiye´yi daha çok öğrenmeyi diliyorum. Filmlerimdeki hikayeler, film olmadan önce beni etkiledikleri için bu filmleri çektim” değerlendirmesinde bulundu. “Hindistan Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa ´ezberci eğitimle´ mücadele etmek için mi film çekiyorsunuz?” diye soran Tekin, Khan ile eğitim konularını işleyen filmler üzerine sohbet etti. Khan, özellikle 9’uncu ve 10´uncu sınıf öğrencileri için eğitici televizyon programları ve dizileri bulunduğunu ifade ederek, liseden mezun olmadan önce gençlerin bunları izlemelerini tavsiye etti.

    Etiketler: Aamir Khan , MEB , Film
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