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Bol zamlı bütçe

Neşe KARANFİL/ANKARA
17.10.2017 - 21:28 | Son Güncelleme:

TORBA tasarı ile yapılan vergi artışlarından bütçeye ne kadarlık gelir geleceği belli oldu. 2018 bütçe tasarısına göre Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden (MTV) beklenen gelir yüzde 22.7, Kurumlar Vergisi’nden yüzde 24, harçlardan yüzde 22.2, para cezalarından beklenen gelir de bu yıla göre yüzde 31.5 artacak.

MTV’ye yapılan zamlardan sonra gelecek yıl 13.6 milyar liralık gelir bekleniyor. Kurumlar Vergisi’nde yapılan 2 puanlık artıştan sonra buradan, yüzde 24 artışla 70.7 milyar lira gelir elde edilmesi planlanıyor. Kurumlar Vergisi’nde bu yıl 50 milyar gelir bekleniyordu, bütçe tasarısıyla yıl sonunda beklenen gelir 57 milyar liraya revize edildi. 2018 bütçe tasarısına göre harçlar yüzde 22.2 artarak 23.7 milyar lira gelir getirecek. Bu gelirin 13.4 milyar lirası gayrimenkul alıp satanların yatırdığı harçtan gelecek. Para cezalarındaki artış yüzde 31.5 oldu. Gelecek yıl cezalardan 12 milyar lira gelecek. Veraset İntikal Vergisi geliri yüzde 49.3 artışla 1.1 milyar lira olarak tahmin edilirken, yurtiçi malların alış satışından tahsil edilen dahilde KDV yüzde 16.9 artışla 122.4 milyar lira olacak. Gümrük Vergisi’nden yüzde 18.7 artışla 14.2 milyar liralık gelir beklenirken, ithalde alınan KDV’den de yüzde 15.6 artışla 107.7 milyar lira gelir bekleniyor. Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) gelecek yıl yüzde 8.4’lük artışla 147.5 milyar liralık gelir planlanıyor. Yeni vergi getirilen kolalı gazozlardan alınan ÖTV’nin yüzde 124.4 artışla 986 milyon liralık gelir getirmesi beklenirken, içkiden elde edilecek ÖTV yüzde 10.5 milyar lira olacak.

Bol zamlı bütçe

Etiketler: gazetehaberleri
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