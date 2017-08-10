Bol festivalli hafta sonu

Yazın çoğu gitti azı kaldı diyoruz ancak sıcaklar hiç de öyle demiyor. Bu kadar stres ve sıcağın bunaltmasıyla tabii ki insan bir kaçamak arıyor, bir rahatlamak istiyor. Ağustos’un ikinci haftası renkli ritimler ve şarkılarla biteceğe benziyor. Neden mi? Çünkü 11 ve 12 Ağustos tarihlerinde KüçükÇiftlik Bahçe’de bizi iki farklı müzik etkinliği bekliyor. Daha ne ister insan? Pop ve alternatif rock severler yaşadı.
Peki Cuma günkü etkinlikte bizi ne bekliyor? KüçükÇiftlik Bahçe’de gerçekleştirilecek olan Greenify Fest’te Öncelikle güzel şarkılarıyla Evrencan Gündüz’ü dinleyeceğiz. Ardından Kaybedenler Kulübü filminin soundtrack’iyle hayatımıza giren Can Gox sahne alıyor. Türkiye’de alternatif müzik denince akla gelen son zamanların popüler grubu Adamlar da festivaldeki yerini alıyor. Son olarak ‘Simply Falling’ adlı parçayla çıkış yapan, soft popun güncel sesi Iyeoka’yla bu eğlenceli akşamı kapatacağız.
Cumartesiye gelirsek yine KüçükÇiftlik Bahçe Sunar: Levent Yüksel, Mirkelam. Evet bu akşam da kesinlikle Türkçe pop severlerin akşamı olacak. 90’lara ‘Her Gece’ ile damgasını vurmuş arkasından da neşeli, dile dolanan ve eğlenceli parçalarıyla aklımıza kazınmış Mirkelam sahne alacak. Sonrasında yetenekli müzisyen ve şarkıcı Levent Yüksel, unutulmaz parçalarıyla bizlerle olacak.
Bu hafta sonu kesinlikle renkli. Kaçırmayın, bizden söylemesi.
gerekeniyap.com tarafından hazırlanmıştır.
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