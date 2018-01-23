BoJ'dan değişiklik yok

Böylece, BoJ gelişmiş ülke merkez bankaları arasında en güvercin olma ünvanını korumuş oldu.

Harihiko Kuroda başkanlığındaki BoJ, getiri eğrisi kontrol programını ve varlık alımlarını değiştirmeme kararı aldı. Ekonomistlerin beklentisi de bu yöndeydi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Öte yandan bu toplantıda enflasyon beklentilerinin zayıf olduğu ifadesi yatay seyrettiği şeklinde değiştirildi. Enflasyon beklentilerinde düşüşün durmuş olması dikkat çekti.

BoJ, Nisan'da başlayan 2018 mali yılında yüzde 1,4 büyüme bekliyor, 2019 tahmini ise yüzde 0,7

AYNI FAİZ, AYNI HEDEF

Son durumda Japonya'da kısa vadeli politika faizi eksi yüzde 0,1 ve 10 yıl vadeli Japonya Devlet Tahvili faiz hedefi "sıfır seviyesi civarı"

Varlık alım programı büyüklüğü de yıllık 80 trilyon yen. ETF alımları 6 trilyon yen ve J-REIT alımları 90 milyar yen.