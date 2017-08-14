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    Boğulmak üzereyken kurtarıldı hastaneye kaldırılırken öldü

    Hürriyet Haber
    14 Ağustos 2017 - 07:29Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 07:29

    Fatih Balat Sahili'nde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 30 yaşındaki Ersin Kayalı, deniz polisi dalgıçları tarafından sudan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Kayalı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Olay saat 19.00 sıralarında Balat Fener Sahili'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, serinlemek için denize giren Ersin Kayalı, bir süre yüzdükten sonra suda batarak gözden kayboldu. Kayalı'nın battığını gören sahildekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Denizde arama yapan deniz polisine bağlı dalgıçlar, yaklaşık 20 dakikalık bir aramanın ardından Ersin Kayalı'ya ulaştı. Dalgıçlar tarafından battığı sudan çıkarılan Ersin Kayalı hemen ambulansa alındı. Ambulansta sağlık ekiplerince kalp masajı uygulanan Kayalı, Balat'ta bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ersin Kayalı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Görgü tanıklarından Hakan Yeter, "Arkadaş orada tek başına otuyordu. Biz buradan takip ettik biraz sarhoştu galiba, yüzmeyi biliyordu. 10 dakika kadar yüzdü daha sonra kayboldu. Biz de yetkililere haber verdik" dedi.

    Sahilde piknik yapanlardan bazılarının kurtarma çalışmalarını izlerken bazılarının ise piknik yapmayı sürdürdükleri görüldü.

    Etiketler: son dakika , haber , balat , haliç , fener , dalgıç
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