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    Boğazına bıçak dayayıp tuvalete kilitlediler

    Evren KASIRGA, DHA
    21.01.2018 - 13:17 | Son Güncelleme:

    Avusturya’nın Salzburg kentinde yaşayan Türkiye kökenli İlyas Çavuş’un işlettiği kuyumcu dükkanına gelen 2 soyguncu, amacına ulaşamadan polislere yakalandı.

    SOYGUN girişimi, perşembe günü öğlen saatlerinde 30 yıldır kuyumculuk yapan gurbetçi İlyas Çavuş’a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Dükkana giren 2 soyguncu, görevli kadının boğazına bıçak dayayarak tuvalete kilitleyip kuyumcuyu soymak istedi. İşyerinin güvenlik kameralarına da yansıyan olayda soyguncular, vitrindeki altınları alırken içeriye giren polisler tarafından suçüstü yakalandı. Yüzüstü yere yatırılan soyguncular kelepçelenerek gözaltına alındı.

    Avusturya, Almanya ve Fransa’da 8 kuyumcu dükkanı bulunan İlyas Çavuş, “11’inci kez bu tip bir olayla karşılaşıyorum. Bu ilk değil, son da olmayacak” diye konuştu.

    Boğazına bıçak dayayıp tuvalete kilitlediler

    Boğazına bıçak dayayıp tuvalete kilitlediler

    Boğazına bıçak dayayıp tuvalete kilitlediler

    Etiketler: avrupadan haberler
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