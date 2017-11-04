Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>'Boğazımızdan kul hakkı inmedi'

    'Boğazımızdan kul hakkı inmedi'

    Engin ÖZMEN - Mehmet YİRUN - Ünsal YÜCEL / DHA
    04.11.2017 - 01:03 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Partili belediye başkanlarının istifasına ilişkin, "Geçen gün yine bu zat demiş ki 'Biz yaptık, şimdi sıra CHP'ye geldi. CHP de istifa ettirsin'. İstifa ettirmezlerse İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirecekmiş. Geçirmezsen adam değilsin. İstediğini denetlesin" dedi. Kılıçdaroğlu, dün Edirne'nin Keşan ilçesinde, belediye tarafından yaptırılan pazar yeri kompleksinin açılış törenine katıldı. Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

    "Oyu siz verirsiniz. Belediye başkanı siz oy verdiğiniz sürece ve arkasında durduğunuz sürece hepimiz saygı duyarız. Diyorlar ki 'Belediye başkanlarını istifa ettirdik'. Niçin? 'Bilmiyoruz niye istifa ettirdiler'. Geçen gün yine bu zat, demiş ki 'Biz yaptık. Şimdi sıra CHP'ye geldi. CHP de istifa ettirsin'. Niye istifa ettireceğiz, hangi gerekçeyle istifa ettireceğiz? İstifa ettirmezlerse İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirecekmiş. Geçirmezsen adam değilsin. Geçir kardeşim. Bizim belediyelerde günün 24 saatinde müfettiş var zaten. İstediğini denetlesin. Çok şükür, boğazımızdan aşağı kul hakkı inmedi."

    CHP'li belediye başkanlarının çok zor şartlarda görev yaptığını savunan Kılıçdaroğlu, "Hükümetin baskısı var. İstediği kadar baskı yapsınlar. Halka hizmet etmekten bizi asla kimse geri döndüremez. Bizim felsefemiz, bizim inancımız, bizim ruhumuz, halka hizmetle doludur. Çünkü siyaset, cebi doldurmak değildir. Siyaset, halka adanmışlıktır. Onlar fakirden alıp, yandaşa aktarıyorlar. Allah'ın izniyle ve sizlerin desteğiyle iktidar olduğumuzda yandaştan alıp, halka vereceğiz. Hiç kimseyi, aç ve açıkta bırakmayacağız" diye konuştu. 

    Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri