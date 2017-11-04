'Boğazımızdan kul hakkı inmedi'

"Oyu siz verirsiniz. Belediye başkanı siz oy verdiğiniz sürece ve arkasında durduğunuz sürece hepimiz saygı duyarız. Diyorlar ki 'Belediye başkanlarını istifa ettirdik'. Niçin? 'Bilmiyoruz niye istifa ettirdiler'. Geçen gün yine bu zat, demiş ki 'Biz yaptık. Şimdi sıra CHP'ye geldi. CHP de istifa ettirsin'. Niye istifa ettireceğiz, hangi gerekçeyle istifa ettireceğiz? İstifa ettirmezlerse İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirecekmiş. Geçirmezsen adam değilsin. Geçir kardeşim. Bizim belediyelerde günün 24 saatinde müfettiş var zaten. İstediğini denetlesin. Çok şükür, boğazımızdan aşağı kul hakkı inmedi."



CHP'li belediye başkanlarının çok zor şartlarda görev yaptığını savunan Kılıçdaroğlu, "Hükümetin baskısı var. İstediği kadar baskı yapsınlar. Halka hizmet etmekten bizi asla kimse geri döndüremez. Bizim felsefemiz, bizim inancımız, bizim ruhumuz, halka hizmetle doludur. Çünkü siyaset, cebi doldurmak değildir. Siyaset, halka adanmışlıktır. Onlar fakirden alıp, yandaşa aktarıyorlar. Allah'ın izniyle ve sizlerin desteğiyle iktidar olduğumuzda yandaştan alıp, halka vereceğiz. Hiç kimseyi, aç ve açıkta bırakmayacağız" diye konuştu.