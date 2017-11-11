Boğaziçi’nden ‘Yarından sonra yemek’ paneli

Gelecekte nasıl beslenecek, ne tür gıdalar tüketilecek? Hangi filmler hangi platformlarda izlenecek? Kitaplar, hala sayfaları çevrilerek mi okunacak? Yapay zeka hayatı ele mi geçirecek? Çocuklar bir gün annelerine ‘’Ben robot muyum?’’ diye mi soracak? Bu ve benzeri soruların yanıtı Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Ofisi tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen ‘BÜ’yülü Bir Gün’ etkinliğinde konuşuldu. Üniversitenin mezunlarının ve partnerlerin katılımıyla yapılan, odak noktası ‘insan’ olan etkinlikte, ‘Yarından Sonra’ konsepti ele alındı.

BİRÇOK PANEL YER ALDI

Rektör Danışmanı Prof. Dr. Zafer Yenal, kurumun yarından sonrasını şekillendirme misyonuyla bu sene de Türkiye’nin en parlak öğrencilerinin çekim noktası olmaya devam ettiğini söyledi. Kısa süre önce tescillenen ‘araştırma üniversitesi’ statüsüyle değerlerini ve başarılarını geleceğe taşımayı sürdürdüğünü vurguladı. Boğaziçi mezunu yazar Selçuk Altun’un da katıldığı organizasyonda yemekten sinemaya, edebiyattan bilime geleceğin birçok alanının konuşulduğu çok sayıda panel ve söyleşi yapıldı.

YEMEK KONUSUNDA TUTUCUYUZ

‘Yarından Sonra Yemek’ başlığında ise Cemre Narin’in moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, şef ve işletmeci Maksut Aşkar, Yemeksepeti’nin kurucusu Boğaziçi mezunu Nevzat Aydın, anne yemekleri sunan online yemek platformu Mamame kurucularından Evrim Tankuş Hakyemez ve CarrefourSA Gıda Kategorisi Direktörü Ayşin Işıkgece yarından sonrasının yemek ve tüketim kültürünü tartıştılar. Nevzat Aydın, Yemeksepeti olarak 2017’de en fazla lahmacun siparişi aldıklarını belirterek Kebap ve Türk mutfağı kategorisine yönelik gelen sipariş oranının mevcut diğer mutfaklara oranla daha yüksek olduğu bilgisini verdi. Aydın, 15 milyonluk İstanbul gibi bir kentte Thai veya Hint mutfağı gibi dünya mutfaklarının çok az olduğunu söyleyerek, yemek konusunda tutucu olduğumuzu anlattı.

GEÇMİŞ VE GELECEK ANADOLU MUTFAĞI

Ayşin Işıkgece ise, Einstein’ın “Arı nüfusu dünyada yok olduğu zaman insanlığın sadece dört yıllık ömrü kalacak’’ sözünü anımsatarak, günümüzde kimyasal ilaç kullanımı yüzünden arıların hızla azaldığına ve bunun gelecekte bizi bekleyen önemli bir tehlike olduğuna dikkat çekti. Panelin ardından, Mikla’nın şefi Mehmet Gürs, Prof. Dr. Zafer Yenal ile birlikte ‘Geçmiş ve Gelecek Arasında Anadolu Mutfağı’ üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Gürs, geleceğe bakarken dünün gelenek ve alışkanlıklarına bağnazlıkla tutunmak yerine değişime açık bir yemek kültürünün gerekliliğinden söz etti.