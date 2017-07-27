Boğaziçi’nden Google’a rakip yazılım

Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin de desteğiyle “Atıf İçeriğinin Analizi ile İçeriğe Duyarlı Doküman Sıralama Yöntemi” Türkiye’de patent aldı. Sistem, Google ve Yandex gibi arama motorlarının performanslarının üzerinde yetkinliğiyle dikkat çekiyor. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Haluk Bingöl, geliştirdikleri sistemin kullanıan arama motorlarının iyileştirilmesini ve performanslarının yükseltilmesini amaçladığını belirterek konu hakkında şu bilgileri verdi:

“Arama motorlarının başarısı doğru dokümanları seçmek ve doğru şekilde sıralamak. Bir arama motoru size yüzlerce sayfa sonuç çıkarır ama kullanıcı hiçbir zaman son sayfaya kadar gitmez. İyi bir arama motoru, aradığınız içeriği ilk iki sayfada çıkarır ve siz de istediğiniz cevabı ilk üç doküman arasından alırsınız. Geliştirdiğimiz yazılım, bu dokümanı bulmakla kalmıyor, ilgi derecesine göre aramanızla ilgili diğer sonuçları da sıraya sokuyor. Yani sizin için hem bir seçim yapıyor, hem de bu seçimi belli bir sıraya sokuyor. Ayrıca bu çalışma birbirine referans (link) veren kaynaklarla da ilgili. Örneğin aradığınız, cevap bulmak isteyeceğiniz bir kavram var, ama çalışmanıza yardım edecek konuyla ilgili başka kavramlar da bulunuyor. Sistem, arama yaptığınızda bu kavramlarla ilgili de referanslar veriyor ve çalışmanız için yön gösteriyor.”