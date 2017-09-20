Boğaziçi’nde artık elektrikli pedallar çalışacak

Boğaziçi Üniversitesi daha az enerji kullanımı ve çevreye daha duyarlı bir ulaşım sistemi için kampüs içinde elektrikli bisiklet dönemi başlatıyor.

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ilgın Gökaşar´ın yürütücülüğünü yaptığı, İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı liderliğinde 2012 senesinde “Üniversiteler İçin Trafik Kontrol Merkezi Projesi” kapsamında kurulan Boğaziçi Üniversitesi Akıllı Ulaşım Sistemleri Laboratuvarı tarafından geliştirilen kampüs içinde elektrikli bisiklet kullanılmasına ilişkin proje yeni eğitim döneminde 2 istasyon ile uygulamaya sokuldu.

Yrd. Doç. Dr. Ilgın Gökaşar, Boğaziçi Üniversitesi’nin mevcut ulaşım durumu ve sorunlarına yönelik bir rapor hazırladıklarını belirterek; özellikle Güney Kampüste rampalar nedeniyle ağırlıklı olarak servislerin kullanıldığını ve uzun kuyrukların oluştuğunu söyledi. Gökaşar şu bilgileri verdi:

“Bu durumlar göz önüne alındığında en kısa çözüm yolunun servis aracı sayısını arttırmak olduğu görülüyordu. Ancak, bu çözüm yolu Boğaziçi Üniversitesi’nin çevreci ve sürdürülebilir bir üniversite kampüsü sağlama amacına ters düşmekteydi. Bu çerçevede üniversitede rastgele seçilmiş 691 öğrenciyle yüz yüze bir anket yapıldı. Çalışmalar sonucunda öğrencilerde bisiklet kullanımı isteğinin yüksek olduğunu gördük. Ancak rampalar nedeniyle elektrikli bisiklet daha iyi bir çözüm olacaktı. Tam bu rapor hazırlama dönemimizde; Fizik Bölümü 4. sınıf öğrencimiz Mehmet Akıncılar bize “Bizero-E-Bike” proje önerisi getirdi.

Sürdürülebilir Yeşil Kampüs hedefiyle ilerliyoruz

Gökaşar, “Üniversitemizde pilot bölge olarak başlayacak olan bu proje çerçevesinde elektrikli bisiklet istasyonları kurulup kredi kartı üzerinden ödeme imkânı veren mobil uygulamalar tamamlandı. Kullanımları bisikletlerin iadesinde güçlük çekmemek adına ücretsiz yapamadık ancak bisikletler dakikası 2 kuruş gibi cüzi bir ücretle kullanılabilecek. Boğaziçi Üniversitesi Yeşil Kampüs programında rüzgar enerjisi santralleri ile bu alanda öncü olduğu gibi Bizero projesiyle de Türkiye'deki ilk ve dünyadaki bir kaç üniversiteden biri olacak” dedi.

Bizero elektrikli bisiklet paylaşımı projesi üniversitemizden başlayarak ülkemiz ve dünyadaki kısa ve orta mesafeli ulaşım soruna çözüm üretmek amacıyla hazırlandığını belirten Gökaşar,

“Bu projeyi üniversitemizin altı kampüsü için de düşünüyoruz. Bu çalışmada, kampüs içi ve kampüsler arası yolculuklarda tüm personelin ve öğrencilerin paylaşımlı elektrikli bisikletleri kullanmasına öncülük ederek uzun vadede hem kampüse gelen özel araç sayısını azaltmayı hem de kampüs ve şehir trafiği için bir rahatlama sağlanmasını hedefledik. Daha önce de belirttiğim gibi kampüsler arası servisler için oluşan uzun kuyrukların azaltılması için de bu sistemin uygun çözümler arasında olması düşünüldü” diye konuştu.

Türkiye’nin ilk ve tek, dünyanın sayılı elektrikli bisiklet paylaşım sistemi

‘’Bizero ’’ projesini geliştiren Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Mehmet Akıncılar ise Türkiye’nin ilk ve tek, dünyanın sayılı elektrikli bisiklet paylaşım sistemini Boğaziçililere sunabildikleri için çok mutlu olup dünyaya ayak uydurabilmenin ülkemiz adına gururunu taşıdıklarını belirtti.

Demo sürümünün ana kampüslerde başladığını ifade eden Akıncılar, “İlerleyen aylarda proje Hisar, Uçaksavar, Kandilli ve Kilyos kampüslerinde de yer alacak. Bununla beraber diğer üniversitelerde de aynı şekilde ulaşım problemlerini çözmek hedefleniyor.” İfadelerini kullandı.