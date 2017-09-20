Boğaziçi Üniversitesi’nde elektrikli bisiklet dönemi

Üniversiteler kampuslarında ulaşım için bisikleti teşvik ederken, Boğaziçi Üniversitesi daha az enerji kullanımı ve çevreye daha duyarlı bir ulaşım sistemi için kampus içinde elektrikli bisiklet dönemi başlattı. Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ilgın Gökaşar’ın yürütücülüğünü yaptığı, İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı liderliğinde 2012’de “Üniversiteler İçin Trafik Kontrol Merkezi Projesi” kapsamında kurulan Boğaziçi Üniversitesi Akıllı Ulaşım Sistemleri Laboratuvarı tarafından geliştirilen kampus içinde elektrikli bisiklet kullanılmasına ilişkin proje yeni eğitim döneminde 2 istasyonla uygulamaya sokuldu.

FİZİK ÖĞRENCİSİNİN ÖNERİSİ

Yrd. Doç. Dr. Ilgın Gökaşar, Boğaziçi Üniversitesi’nin mevcut ulaşım durumu ve sorunlarına yönelik bir rapor hazırladıklarını belirterek; özellikle Güney Kampus’ta rampalar nedeniyle ağırlıklı olarak servislerin kullanıldığını ve uzun kuyrukların oluştuğunu söyledi. Gökaşar şu bilgileri verdi:

“Bu durumlar göz önüne alındığında en kısa çözüm yolunun servis aracı sayısını artırmak olduğu görülüyordu. Ancak bu çözüm yolu Boğaziçi Üniversitesi’nin çevreci ve sürdürülebilir bir üniversite kampusu sağlama amacına ters düşmekteydi. Bu çerçevede üniversitede rastgele seçilmiş 691 öğrenciyle yüz yüze bir anket yapıldı. Çalışmalar sonucunda öğrencilerde bisiklet kullanımı isteğinin yüksek olduğunu gördük. Ancak rampalar nedeniyle elektrikli bisiklet daha iyi bir çözüm olacaktı. Tam bu rapor hazırlama dönemimizde; Fizik Bölümü 4’üncü sınıf öğrencimiz Mehmet Akıncılar bize ‘Bizero-E-Bike’ proje önerisi getirdi.”

İSTASYONLAR KURULDU

Gökaşar, üniversitede pilot bölge olarak başlayacak olan bu proje çerçevesinde elektrikli bisiklet istasyonları kurulup kredi kartı üzerinden ödeme imkânı veren mobil uygulamaların tamamlandığını söyledi. Gökaşar, “Kullanımları bisikletlerin iadesinde güçlük çekmemek adına ücretsiz yapamadık ancak bisikletler dakikası 2 kuruş gibi cüzi bir ücretle kullanılabilecek. Boğaziçi Üniversitesi Yeşil Kampus programında rüzgar enerjisi santralleriyle bu alanda öncü olduğu gibi Bizero projesiyle de Türkiye’deki ilk ve dünyadaki bir kaç üniversiteden biri olacak” dedi. Bizero elektrikli bisiklet paylaşımı projesi üniversitemizden başlayarak ülkemiz ve dünyadaki kısa ve orta mesafeli ulaşım soruna çözüm üretmek amacıyla hazırlandığını belirten Gökaşar, şöyle devam etti:

“Bu projeyi üniversitemizin altı kampusu için de düşünüyoruz. Bu çalışmada, kampus içi ve kampuslerarası yolculuklarda tüm personelin ve öğrencilerin paylaşımlı elektrikli bisikletleri kullanmasına öncülük ederek uzun vadede hem kampusa gelen özel araç sayısını azaltmayı hem de kampus ve şehir trafiği için bir rahatlama sağlanmasını hedefledik. Daha önce de belirttiğim gibi kampuslerarası servisler için oluşan uzun kuyrukların azaltılmasında da bu sistemin uygun çözümler arasında olması düşünüldü.”

DÜNYANIN SAYILI PAYLAŞIM SİSTEMİ

‘Bizero’ projesini geliştiren Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Mehmet Akıncılar ise Türkiye’nin ilk ve tek, dünyanın sayılı elektrikli bisiklet paylaşım sistemini Boğaziçililere sunabildikleri için çok mutlu olup dünyaya ayak uydurabilmenin ülkemiz adına gururunu taşıdıklarını belirtti.

Demo sürümünün ana kampuslarda başladığını ifade eden Akıncılar, “İlerleyen aylarda proje Hisar, Uçaksavar, Kandilli ve Kilyos kampüslerinde de yer alacak. Bununla beraber diğer üniversitelerde de aynı şekilde ulaşım problemlerini çözmek hedefleniyor” ifadelerini kullandı.