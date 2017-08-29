Boğaziçi Üniversitesi yenilenebilir enerji üretti

Boğaziçi Üniversitesi sürdürülebilir ve yeşil kampüs olma yolundaki vizyonu ve uygulamalarıyla Kilyos’ta bulunan Sarıtepe Kampüsü’nü bir araştırma merkezine dönüştüren Boğaziçi Üniversitesi’nin Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı’nda (BURET) enerji teknolojileri üzerine öncü araştırmalar yürütülüyor.

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Günay Anlaş, ve Kilyos Sarıtepe Kampüsü Koordinatörü Doç. Dr. Hasan Bedir, BURET’de süren “Güneş, jeotermal, atık ısı gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak güç üreten ısıl çevirim teknolojileri’’ Projesi’ni tamamladı. Çalışma çerçevesinde, teknolojisi sanayi işbirliği ile, düşük sıcaklıklardaki ısı kaynaklarının kullanıldığı Organik Rankine Çevrimi enerji teknolojileri geliştirildi.

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Günay Anlaş, Boğaziçi Üniversitesi Kilyos Sarıtepe Kampüsü’nün Yeşil Kampüs olarak tasarlandığını ve burada yenilenebilir enerji teknolojileri alanında araştırma ve uygulamalar geliştirildiğini belirtti. Boğaziçi Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Araştırma Grubu bünyesinde 2015 yılında hayata geçirilen Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı’nda Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği’nden bir proje ekibinin çalışmalar yürüttüğünü aktaran Anlaş ve Bedir şu bilgileri verdiler:BURE T Laboratuvarı güneş, jeotermal, atık ısı gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını güce dönüştüren teknolojileri araştırmak amacıyla kuruldu. Bu enerji kaynaklarının nasıl ve ne yönde kullanılacağı konusunda endüstriye hizmet eden araştırmalar yapmak hedefiyle yola çıkıldı.

BURET Laboratuvarı’nda Anlaş ve Bedir yürütücülüğünde İSTKA destekli ‘’Güneş, jeotermal, atık ısı gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak güç üreten ısıl çevirim teknolojileri’’ projesi tamamlandı. Bu doğrultuda, düşük sıcaklıklardaki ısı kaynaklarını kullanabilen Organik Rankine Çevrimi teknolojisi üzerine çalışmalar yapılıyor. Su ve yüksek basınçlı buhar yerine, organik akışkan kullanıldığı için Organik Rankine Çevrimi olarak adlandırılan bu sistemde sudan daha düşük sıcaklıkta kaynayan, organik akışkanlar kullanılıyor. Elektrik üretimi için geleneksel olarak çok düşük kabul edilen ısı kaynaklarının başında jeotermal kaynaklar, atık ısı ve güneş geliyor.

Avustralya’daki Queensland Üniversitesi, ABD’de ise Arizona State ve Washing Universitesi (St. Louis) ile yenilenebilir enerjiler kapsamında akademik işbirliği içinde olan Boğaziçi Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Araştırma Grubu, hali hazırda Türkiye’de hem otomotiv hem de enerji sektörünün organik rankine çevriminin sanayide kullanılması için uygulamaya yönelik araştırmalar gerçekleştiriyor. Avrupa’da bir benzerine nadir rastlanabilecek laboratuvar ortamında üretilen veri sanayi ile paylaşılıyor. Laboratuvarda Organik Rankine Çevrimi’nin yanı sıra Rüzgâr Tüneli, Genleştirici Test Sistemi ve Yoğunlaştırıcı Güneş Sistemi gibi ekipmanlarla çalışmalar yürütülüyor.