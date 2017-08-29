MENÜ
Kampüs Haberleri

KAMPÜS

    Hürriyet>Kampüs>Boğaziçi Üniversitesi yenilenebilir enerji üretti

    Boğaziçi Üniversitesi yenilenebilir enerji üretti

    Hürriyet Haber
    29 Ağustos 2017 - 13:04Son Güncelleme : 29 Ağustos 2017 - 13:04

    Boğaziçi Üniversitesi’nin Kilyos’da bulunan Sarıtepe Kampüsü’nde yer alan Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı’nda (BURET) düşük sıcaklıklardaki ısı kaynaklarını kullanan Organik Rankine Çevrimi teknolojisi ile düşük maliyetli enerji üretimini gerçekleştirdi.

    Boğaziçi Üniversitesi sürdürülebilir ve yeşil kampüs olma yolundaki vizyonu ve uygulamalarıyla Kilyos’ta bulunan Sarıtepe Kampüsü’nü bir araştırma merkezine dönüştüren Boğaziçi Üniversitesi’nin Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı’nda (BURET) enerji teknolojileri üzerine öncü araştırmalar yürütülüyor.

     

    Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Günay Anlaş, ve Kilyos Sarıtepe Kampüsü Koordinatörü Doç. Dr. Hasan Bedir, BURET’de süren “Güneş, jeotermal, atık ısı gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak güç üreten ısıl çevirim teknolojileri’’ Projesi’ni tamamladı. Çalışma çerçevesinde, teknolojisi sanayi işbirliği ile, düşük sıcaklıklardaki ısı kaynaklarının kullanıldığı Organik Rankine Çevrimi enerji teknolojileri geliştirildi.

     

    Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Günay Anlaş, Boğaziçi Üniversitesi Kilyos Sarıtepe Kampüsü’nün Yeşil Kampüs olarak tasarlandığını ve burada yenilenebilir enerji teknolojileri alanında araştırma ve uygulamalar geliştirildiğini belirtti. Boğaziçi Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Araştırma Grubu bünyesinde 2015 yılında hayata geçirilen Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı’nda Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği’nden bir proje ekibinin çalışmalar yürüttüğünü aktaran Anlaş ve Bedir şu bilgileri verdiler:BURE T Laboratuvarı güneş, jeotermal, atık ısı gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını güce dönüştüren teknolojileri araştırmak amacıyla kuruldu. Bu enerji kaynaklarının nasıl ve ne yönde kullanılacağı konusunda endüstriye hizmet eden araştırmalar yapmak hedefiyle yola çıkıldı.

     

    BURET Laboratuvarı’nda Anlaş ve Bedir yürütücülüğünde İSTKA destekli ‘’Güneş, jeotermal, atık ısı gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak güç üreten ısıl çevirim teknolojileri’’ projesi tamamlandı. Bu doğrultuda, düşük sıcaklıklardaki ısı kaynaklarını kullanabilen Organik Rankine Çevrimi teknolojisi üzerine çalışmalar yapılıyor. Su ve yüksek basınçlı buhar yerine, organik akışkan kullanıldığı için Organik Rankine Çevrimi olarak adlandırılan bu sistemde sudan daha düşük sıcaklıkta kaynayan, organik akışkanlar kullanılıyor. Elektrik üretimi için geleneksel olarak çok düşük kabul edilen ısı kaynaklarının başında jeotermal kaynaklar, atık ısı ve güneş geliyor.

     

    Avustralya’daki Queensland Üniversitesi, ABD’de ise Arizona State ve Washing Universitesi (St. Louis) ile yenilenebilir enerjiler kapsamında akademik işbirliği içinde olan Boğaziçi Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Araştırma Grubu, hali hazırda Türkiye’de hem otomotiv hem de enerji sektörünün organik rankine çevriminin sanayide kullanılması için uygulamaya yönelik araştırmalar gerçekleştiriyor. Avrupa’da bir benzerine nadir rastlanabilecek laboratuvar ortamında üretilen veri sanayi ile paylaşılıyor. Laboratuvarda Organik Rankine Çevrimi’nin yanı sıra Rüzgâr Tüneli, Genleştirici Test Sistemi ve Yoğunlaştırıcı Güneş Sistemi gibi ekipmanlarla çalışmalar yürütülüyor.

    Etiketler: Boğaziçi , Üniversite , Enerji
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri