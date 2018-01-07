Boğaziçi Üniversitesi rektöründen dikkat çeken tweet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversiteliler Derneği’nin (BURA) 14. Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın da katıldığı programda Erdoğan özetle şunları söyledi:

AÇIK KONUŞMAYI SEVERİM

Boğaziçi Üniversitesinin halen Türkiye'nin en prestijli, en önemli yüksek öğretim kurumlarından biri olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bununla birlikte Boğaziçi Üniversitemizin bizim gönlümüzden geçen konuma ulaşamadığını da belirtmek durumdayım." dedi.

Erdoğan, "Çünkü bu üniversitemiz, biraz önce Mevlana Hazretleri'ne atıfla ifade ettiğim hususta açıkçası biraz zayıf kalmıştır. Bu ülke ve bu milletin değerlerine yaslanamadığı için küresel bir marka haline gelme çabalarında da hedeflerine tam manasıyla ulaşamamıştır.

Üniversitemizin temelinin yabancı bir eğitim öğretim kurumuna dayanıyor olması bu zemine oturmasına asla mani değildir. İstenmesi halinde 1971'de zaten başlamış olan bu dönüşümü çok rahatlıkla rahatlıkla ilerletmek mümkündür.

Çok seslilikle, kendi ülkesine ve milletine yabancılık arasındaki çizgi doğru çizilmeden bunu başaramayız. Batı ülkelerindeki üniversiteler çok sesli değil mi? Bunlardan hangisinin sürekli kendi devletine, kendi halkının değerlerine karşı faaliyet yürüttüğünü gördünüz? Dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim görmekle yerli ve milli duruş sahibi olmak asla birbirinin zıttı değildir.

Açık konuşmayı severim. Çünkü kesinlikle gizli hafıza kaydım yoktur. Hep söylenir. ‘Eğitim öğretim özgürlüğü’. ‘Düşünce özgürlüğü’. Bunlar hep konuşulur. Konuşulması güzel de, acaba uygulamaya gelindiği zaman, diyelim ki Boğaziçi Üniversitesi, buradaki hocalarımız, bu işe nereye kadar, şöyle pergellerini açıyorlar? Belli bir fikrin, savunucusu olanlara kapıyı aç. Belli bir fikrin eğer savunucusu değilse ona kapıyı kapa... Bu mu özgürlük? Eğitim, öğretim kurumlarının bu noktada bir defa kefeni yırtması lazım. Ehliyet, liyakat kimdeyse o girmesi lazım. Önünün de kapatılmaması lazım.

ONLARA İHTİYACIMIZ YOK

Göreve geldiğimizde savunma sanayinde bizim yerli olarak üretimimiz yüzde 15’di. Fakat şu anda yüzde 65’e çıktı. Daha fazla olacak mı? Olacak. Hadi bakalım. Boğaziçililer, elektrik - elektronikçiler, makineciler, bir an önce... İçinizden çıkıp da insansız hava aracı üretenleri de biliyorum. Ben ABD’nin kapısına dayandığım zaman, bana verdikleri cevap hep şuydu: ‘Kongre izin vermiyor’. Veya ‘Bugün git, yarın gel’. Şimdi bizim onlara ihtiyacımız yok. 32 bin feet’e kadar çıkabilen silahlı, silahsız İHA’larımız var, SİHA’larımız var. Terörle mücadeleyi böyle veriyoruz.

SARIKAMIŞ MESAJI

Sarıkamış’ın 103. yıldönümü. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Dedem de Sarıkamış’ta şehit düştü. Onların postalları, muflonlu giyecekleri yoktu. Onlar, karda kışta, dedemlerin öğrendiği kadarıyla, ‘tüfeğine sarılı olarak dondu kaldı’ dediler. Bakın neler çekmişiz ya. Şimdi birileri nelerin peşinden koşuyor? Ama artık devran değişti. Gereği neyse gerektiği yerde yapacağız.”

BÜ REKTÖRÜ’NDEN SIRALAMA TWEET’İ

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan dün akşam 20.55’te Twitter’dan 2018 US News & World Report’a göre Türkiye üniversiteleri sıralamasını paylaştı.

Prof. Özkan’ın paylaştığı tweet’e göre Boğaziçi Üniversitesi dünyada 190’ıncı, Türkiye’deki üniversiteler arasında ise birinci sırada yer alıyor.