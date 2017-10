Boğaziçi Twitter’da lider

Boğaziçi Üniversitesi Twitter etkileşiminde Avrupa’da birinci, dünyada da dokuzuncu oldu. World 100 Reputation Network’ün Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan raporuna dünya genelinde 33 ülkeden 252 üniversite dâhil edildi.

Times Higher Education (THE), QS, ARWU ve US News and Reports’un verilerine dayanarak hazırlanan sıralamada, üniversitelerin Twitter etkileşimleri dört istatistiksel veri üzerinden değerlendirmeye alındı. Retweet’lenen Tweet’lerin yüzdesi, ulaşılan Retweet yoğunluğu, beğenilen Tweet yüzdesi, ulaşılan beğeni miktarı üzerinden yapılan değerlendirme neticesinde ortaya çıkan puanlar sıralandı.

Dünyanın önde gelen MIT, Harvard, Princeton, Yale ve Cambridge gibi üniversitelerini Twitter etkileşiminde geride bırakan Boğaziçi Üniversitesi’nin, resmi Twitter hesabından yazın atılan 1.322 Tweet’in yüzde 75’i takipçileri tarafından Retweet edildi, yüzde 82’si de beğenildi.

En son Tweet’leri yansıtacak şekilde üç ayda bir güncellenecek olan raporda, dünyada ilk ona giren üniversiteler ise şöyle:

1- Universidad Nacional Autónoma De México

2- Georgia Institute of Technology

3- University of Oxford

4- Stanford University

5- University of Sao Paulo

6- University of Iowa

7- Texas A&M University

8- University of Southern California

9- Boğazici University

10- Massachusetts Institute of Technology