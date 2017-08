Boğaziçi sosyal medyada 7’den 70’e herkese bilimi sevdirecek

Prof. Dr. Erkcan Özcan, Doç Dr. İbrahim Semiz, Prof. Dr. Levent Kurnaz ve Prof. Dr. Mehmet Burçin Ünlü, açtıkları Facebook sayfasında bilim dünyasındaki gelişmeleri, ilgi çekici haber ve makaleleri paylaşıyorlar. Fiziğin farklı alanlarında çalışmalar yürüten dört akademisyen, ülkemizde bilimsel gelişmeleri geniş kitleler ile paylaşacak mecraların yeterli sayıda olmadığını düşündükleri için bu sayfayı açmaya ve akıcı, anlaşılır bir dilde paylaşımlar yapmaya karar verdiklerini belirtiyorlar.

Sayfalarına “Boğaziçi Fizik Dörtlüsü” ismini veren öğretim üyeleri, içerik olarak bilimsel yeterliliği bulunan makaleleri ya da blog yazılarını kendi açıklamalarıyla birlikte paylaşıyorlar. Bilimsel gelişmeleri açıklayıcı videoların ve fotoğrafların da yer aldığı Facebook hesabının takipçileri arasında yediden yetmişe herkes bulunuyor. “Boğaziçi Fizik Dörtlüsü”’nden Burçin Ünlü, Levent Kurnaz, İbrahim Semiz ile görüştük.

Var olan popüler bilim mecralarının alanında uzman isimler tarafından hazırlanmadığını, genellikle yabancı kaynaklardan çeviriler yaptıklarını ifade eden Burçin Ünlü, özellikle Türkçe okuyan kitle için bunun bir eksiklik olduğunu belirtiyor. İbrahim Semiz ise, fizikle ilgili olan bu yazıların tamamını çevirmediklerini ancak referans vererek ve kendi yorumlarını katarak paylaştıklarını ekliyor.

Boğaziçi Fizik Dörtlüsü’nün Facebook sayfasında okurlar iklim değişikliğinden, uzay çalışmalarına pek çok alanda güncel gelişmeleri güvenilir kaynaklardan takip edebildikleri gibi; eğlenceli ve merak uyandırıcı bilimsel sorulara dair düşünme fırsatı elde ediyorlar.

10 Haziran’da açılan Facebook sayfası kısa zamanda iki bine yakın takipçiye ulaşmış, sayfaya girilen haber ve makaleler okurlardan yoğun ilgi topluyor ve etkileşim alıyor. Sayfadaki içerik zenginliğinin her bir hocanın kendi uzmanlık alanlarıyla bağlantılı olduğunu belirten Burçin Ünlü, Erkcan Özcan’ın yüksek enerji fiziği, Levent Kurnaz’ın iklim fiziği, İbrahim Semiz’in genel görelilik, kozmoloji ve kendisinin de medikal ve biyolojik fizik üzerine çalıştığını belirterek bu çeşitliliğin “Boğaziçi Fizik Dörtlüsü” Facebook hesabını zenginleştirdiğini aktarıyor. Bunun yanında fiziğin hayatın her alanında değdiğini de aktaran Ünlü, sayfada paylaşılan bir yazıda MR cihazlarına metal eşyalarla neden girilmemesi gerektiğinin anlatıldığını; yazının yayınlandığı tarihte televizyon ve gazetelere de yansıyan bir olayın meydana geldiğini ve bir kişinin MR cihazına silahıyla girdiğini hatırlatıyor. Cihazlar mıknatıslı olduğu için silahın cihaza yapıştığını ve silah ateş almadan oradan çıkarmak için insanların epey bir uğraş verdiklerini aktaran Ünlü, bu örnekte olduğu gibi fiziğin aslında hayatın her alanına değdiğini söylüyor.

10-12 yaşlarındaki çocuklar sayfayı takip ediyor

Levent Kurnaz ise Fizik Bölümü’nde yapılan çalışmaların ve araştırmaların çok ciddi ve karmaşık olarak algılandığını; önemli olan bilginin çok karmaşık olmayan bir şekilde anlatılması gerektiğinin altını çiziyor.

Burçin Ünlü ise bu gibi çalışmaların hem fiziğe hem de bilimin diğer alanlarına olan ilgiyi artıracağına dikkat çekerek Türkiye’de nüfusun neredeyse üçte birinin çocuk olduğunu ve bu çocukların büyük bir kısmının temel bilimlere ilgi duyduğunu belirtiyor. Bu sayfa sayesinde çocuklara da eriştiklerini ifade eden Ünlü, takipçileri arasında 10-12 yaşlarında çocukların olduğunu söylüyor.

İnsanların temel bilimlere ilgisinin olduğunu ancak akademik olmayan kaynakların doğru bilgilerle donatılmadığını ekleyen Levent Kurnaz ise kendilerinin fizik dışında da paylaşımlar yapabileceğini aktarıyor. Geçtiğimiz sene LIGO deneyinden sonra, konuyla ilgili fizikçilerle Boğaziçi’nde bir seminer verdiklerini ifade eden İbrahim Semiz de, salonun dolup taştığını ifade ediyor.

Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi ile yaz aylarında lise öğrencilerine yönelik yaz programlarında ders verdiğini söyleyen Semiz, doğru bir dille anlatıldığında ilginin arttığını ve açtıkları sayfanın da bu erişimin başka bir ayağı olduğunu belirtiyor. Semiz ayrıca, ilerleyen süreçte Boğaziçi’ndeki derslerinden çekilen videoları da bu sayfada paylaşmayı planladıklarını ekliyor.

Söyleşi ve Fotoğraflar: Gökçe Büyükbayrak – Talat Karataş