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'Boğaziçi Marka Zirvesi' için geri sayım başladı

Hürriyet Haber
02.11.2017 - 17:18 | Son Güncelleme:

Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü bu yıl, Boğaziçi Marka Zirvesi’nin 5’incisini düzenliyor.

Pazarlama alanında başarılı ve önemli isimleri bir araya getirecek olan Zirve bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

1 Aralık Cuma günü Kaan Varnalı’nın açılış konuşmasıyla başlayacak olan Zirve’ye, bir birinden önemli isimler katılacak. 4129Grey CEO’su Alemşah Öztürk, eğitmen ve yazar Uğur Batı, İKSV Pazarlama Direktörü İrem Uluç ve TBWA Yaratıcı Ekip Lideri Yiğit Karagöz konuşmacı olarak Zirve’ye katılacak isimlerden bazıları.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada Zirvesi’nin sponsorları arasında ise Türkiye’de faaliyet gösteren önemli 7 firma yer alıyor. Etkinlik ile ilgili detaylı bilgi için http://bogazicimarkazirvesi.buik.net ziyaret edilebilir.

Etiketler: Boğaziçi Marka Zirvesi
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